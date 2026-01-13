طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي





دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات، عن إطلاق رحلة يومية مباشرة بين دبي والعاصمة الفنلندية هلسنكي، اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، في خطوة استراتيجية تعزّز حضور الناقلة في منطقة شمال أوروبا. وتقدّم هذه الخدمة الجديدة أول ربط جوي مباشر، وعلى مدار العام، بين فنلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتوسع آفاق السفر أمام المسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء.

وستُشغِّل طيران الإمارات رحلتها الجديدة بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A350، لتتيح للمسافرين في فنلندا أحدث منتجات الناقلة والدرجة السياحية الممتازة، التي تحظى بإقبال واسع منذ أول رحلة تشغيلية لها.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يمثل إطلاق خط دبي-هلسنكي خطوة نوعية في مسار التوسع المدروس لشبكتنا العالمية، مدفوعاً بطلب قوي ومستدام بين هلسنكي ودبي عبر بواباتنا الحالية في شمال أوروبا. ويأتي تدشين الربط المباشر وعلى مدار العام بوصفه امتداداً طبيعياً لهذه الديناميكية، بما يعزّز سلاسة الرحلة دون توقف، ويرتقي بمستوى الخيارات المتاحة في السوق. وإلى جانب تلبية الطلب القائم بكفاءة أعلى، نرى في هذا الخط فرصة استراتيجية لاستقطاب شرائح جديدة من المسافرين الذين اعتمدوا سابقاً على مسارات بديلة، بما يسهم في توسيع السوق ككل، ويمكّن مزيداً من المسافرين من استكشاف ما تقدمه وجهاتنا من تجارب متنوعة وغنية».

وأضاف: «باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات طلباً على مستوى العالم، تقدّم فنلندا مزيجاً فريداً يجمع بين الابتكار والطبيعة والثقافة، ما يفتح آفاقاً جديدة للسياحة والتجارة والأعمال مع دولة الإمارات وما بعدها. ولمواكبة متطلبات السفر طويل المدى، سنُشغّل طائرة إيرباص A350، لنوفّر تجربة سفر متكاملة ترتكز على أعلى مستويات الراحة والتميّز عبر جميع درجات المقصورة. ونتقدم بالشكر إلى الحكومة الفنلندية على شراكتها ودعمها في إطلاق هذا الخط، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً». وسيسهم الخط الجديد لطيران الإمارات في تعزيز الفرص أمام الشركات الفنلندية للارتباط بأسواق دولة الإمارات والعالم عبر الإمارات للشحن الجوي.

وباعتبار فنلندا أحد مراكز أوروبا المتقدمة في الصناعات التقنية والأخشاب، تتوقع الناقلة نقل شحنات رئيسية تشمل المستحضرات الصيدلانية، والإلكترونيات، والآلات، والمنتجات سريعة التلف، والبضائع عالية القيمة، عبر سعة شحن تصل إلى 16 طناً في عنبر الشحن بكل اتجاه.

وستشغل طيران الإمارات الخدمة الجديدة بطائرات الإيرباص A350، أحدث طراز ينضم إلى أسطول الناقلة المؤلف بالكامل من طائرات عريضة البدن. وتُعد طائرة الإيرباص A350 الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئتها حالياً، كما توفّر أهدأ مقصورة ثنائية الممرات في الخدمة التجارية. وتستوعب الطائرة 298 راكباً ضمن ثلاث درجات رحبة: درجة الأعمال، والدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية، لتقدّم أحدث ما توصلت إليه منتجات وخدمات طيران الإمارات العالمية إلى السوق الفنلندية منذ اليوم الأول للتشغيل، مع مقصورات مشرقة، وتقنيات حديثة.