الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جامعة الإمارات للطيران تحتفي بتخريج دفعتها الـ 36

أحمد بن سعيد خلال تسليم شهادات التخرج (من المصدر)
14 يناير 2026 01:32

دبي (الاتحاد)

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس جامعة الإمارات للطيران، احتفلت الجامعة بتخريج الدفعة الـ36 والتي تضم 379 خريجاً، اجتازوا بنجاح متطلبات التخرج ويتأهبون لدخول عالم صناعة الطيران. ووصل إجمالي خريجي الجامعة إلى أكثر من 26500 خريج حتى اليوم، وبمعدل توظيف يبلغ 94%، لتواصل الجامعة ترسيخ دورها المحوري في رفد قطاعي الطيران والتكنولوجيا بالكفاءات المتخصصة.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «مع دخول قطاع الطيران مرحلة جديدة تقودها التحولات الرقمية والابتكار، سيكون للجيل القادم من الكفاءات دور حاسم في رسم ملامح مستقبله. ويجسد خريجو جامعة الإمارات للطيران هذا الزخم الذي يشهده القطاع، بما يمتلكونه من مرونة وطموح يؤهلهم للتعامل مع مشهد عالمي يزداد تعقيداً. وتعكس إنجازاتهم التزامنا بدعم قطاع لا يزال ركيزة أساسية للتقدم والازدهار على مستوى العالم. وتهانينا لهذه المجموعة المتميزة انطلاقتها نحو مستقبل صناعة الطيران».
وتسلم الخريجون شهاداتهم في حفل أقيم في حرم الجامعة، وذلك بحضور أولياء أمور الخريجين وأصدقائهم، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وعدد من مسؤولي مجموعة الإمارات، والمدعوين والضيوف.

أخبار ذات صلة
الجليد يعطّل حركة النقل والرحلات الجوية في وسط أوروبا
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
جامعة الإمارات
الطيران
طيران الإمارات
أحمد بن سعيد
جامعة الإمارات للطيران
آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
(صورة موضوعية)
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©