الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى %5 العام الجاري

الأداء القوي للقطاعات غير النفطية يدفع نمو الاقتصاد الوطني (أرشيفية)
14 يناير 2026 01:33

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العامين 2026 و2027 إلى %5.0 و%5.1 على التوالي، وذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة في نسخة يونيو الماضي من التقرير ذاته والتي بلغت %4.9.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة التوجيه العليا للشراكة الإماراتية الألمانية بمجال الطاقة

وأظهرت بيانات التقرير قيام البنك الدولي كذلك برفع تقديراته لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2025 من 4.6% إلى 4.8%، ليسجل بذلك أسرع معدل نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 5.2%، وتعافي نمو القطاع النفطي ليبلغ متوسطه 4.5%.
وتوقع التقرير أن يرتفع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.4% في 2026 و4.6% في 2027، بفضل التوسع المطرد في الأنشطة غير الهيدروكربونية وزيادة إنتاج النفط.
وجاءت تلك التوقعات القوية للاقتصاد الوطني في وقت توقع فيه التقرير أن يصل النمو العالمي خلال العام الجاري إلى 2.6% قبل أن يرتفع قليلاً إلى 2.7% في عام 2027، وهي مراجعة صعودية مقارنة بتوقعات شهر يونيو الماضي. وعلى صعيد منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان»، أفاد تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية»، بأن النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة شهد تحسناً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط لدى البلدان المصدرة وقوة نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 3.6% في عام 2026، ليصل إلى 3.9% في عام 2027. ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى تعافي نمو الصادرات ونمو استثمارات القطاع الخاص في المنطقة.
 كما يُتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6% في عام 2026، مما يعكس ضعف أسواق العمل وانخفاض أسعار الطاقة، على أن ينتعش النمو في عام 2027 مع استقرار التدفقات التجارية وتلاشي حالة عدم اليقين.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في الاقتصادات النامية هذا العام إلى 4% نزولاً من 4.2% في عام 2025، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 4.1% في عام 2027 مع تراجع التوترات التجارية وتحسن الظروف المالية. ويُتوقع أن يكون النمو أعلى في البلدان منخفضة الدخل، ليصل إلى متوسط 5.6% خلال الفترة 2026-2027. 

الناتج المحلي
الاقتصاد الوطني
الإمارات
البنك الدولي
اقتصاد الإمارات
الاقتصاد
آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
(صورة موضوعية)
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©