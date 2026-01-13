البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى %5 العام الجاري

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)



رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العامين 2026 و2027 إلى %5.0 و%5.1 على التوالي، وذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة في نسخة يونيو الماضي من التقرير ذاته والتي بلغت %4.9.

وأظهرت بيانات التقرير قيام البنك الدولي كذلك برفع تقديراته لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2025 من 4.6% إلى 4.8%، ليسجل بذلك أسرع معدل نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 5.2%، وتعافي نمو القطاع النفطي ليبلغ متوسطه 4.5%.

وتوقع التقرير أن يرتفع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.4% في 2026 و4.6% في 2027، بفضل التوسع المطرد في الأنشطة غير الهيدروكربونية وزيادة إنتاج النفط.

وجاءت تلك التوقعات القوية للاقتصاد الوطني في وقت توقع فيه التقرير أن يصل النمو العالمي خلال العام الجاري إلى 2.6% قبل أن يرتفع قليلاً إلى 2.7% في عام 2027، وهي مراجعة صعودية مقارنة بتوقعات شهر يونيو الماضي. وعلى صعيد منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان»، أفاد تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية»، بأن النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة شهد تحسناً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط لدى البلدان المصدرة وقوة نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 3.6% في عام 2026، ليصل إلى 3.9% في عام 2027. ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى تعافي نمو الصادرات ونمو استثمارات القطاع الخاص في المنطقة.

كما يُتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6% في عام 2026، مما يعكس ضعف أسواق العمل وانخفاض أسعار الطاقة، على أن ينتعش النمو في عام 2027 مع استقرار التدفقات التجارية وتلاشي حالة عدم اليقين.

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في الاقتصادات النامية هذا العام إلى 4% نزولاً من 4.2% في عام 2025، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 4.1% في عام 2027 مع تراجع التوترات التجارية وتحسن الظروف المالية. ويُتوقع أن يكون النمو أعلى في البلدان منخفضة الدخل، ليصل إلى متوسط 5.6% خلال الفترة 2026-2027.