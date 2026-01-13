انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» مايو المقبل

دبي (الاتحاد)



بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، تعقد أعمال النسخة الأولى من أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي في الفترة من 11 إلى 15 مايو 2026، والتي تستضيف نخبة كبيرة من القادة الدوليين من مختلف قطاعات المال والأعمال والسياسة والتكنولوجيا والاستثمار، ضمن أجندة أعمال شاملة من الندوات والمنتديات رفيعة المستوى التي ستعقد في مواقع مختلفة في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تنظيم الحدث يأتي انطلاقاً من حرص دبي أن يكون لها دورها الملموس في بناء اقتصاد عالمي ذكي ومستدام، وأن الهدف من الحوار الذي يجمع هذه النخبة، من القيادات المؤثرة في قطاع الخدمات المالية من قادة الفكر والابتكار، في دبي هو تحقيق مزيد من التقارب، وتوحيد الجهود للتغلب على التحديات العالمية المشتركة، والانفتاح على مستقبل مزدهر للقطاع المالي العالمي.

ونوه سموه بقيمة وأثر الحدث في فتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع عجلة الابتكار وتبادل الأفكار والرؤى البناءة، وتحفيز المشاركة الفعالة لتمكين الأسواق من تحقيق مزيد من النمو والازدهار، فضلاً عن دعم هذا التجمع العالمي لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، لاسيما على صعيد جعل دبي واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، وبناء اقتصاد ذكي ومتنوع يواكب متطلبات المستقبل.

ويأتي إطلاق أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي منصة متكاملة يقودها مركز دبي المالي العالمي، إذ سيجمع العديد من المنتديات الرئيسية في القطاع المالي لتوحيد أبرز المنتديات والفعاليات ضمن برنامج مترابط يحمل شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف». وتشكل قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي تعقد برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً ضمن أجندة الأسبوع تحت عنوان «ربط الأسواق… وتمكين التحول الاقتصادي»، إذ يسهم وجودها في تعزيز زخم الأسبوع، حيث تجمع نخبة القادة العالميين، وتؤكد مكانة دبي قوة حاسمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

وعلى مدار خمسة أيام، ستستضيف مواقع مختلفة في دبي حوارات استراتيجية معمقة تغطي أبرز محاور القطاع المالي الحديث - من أسواق رأس المال والثروات الخاصة والاستثمارات المؤسسية إلى الأصول الرقمية والتمويل المرتكز على الاستدامة.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: تتمثل رؤية دبي في المساهمة بتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ويأتي إطلاق أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي امتداداً طبيعياً لهذه الرؤية الطموحة، حيث يسلط الضوء على دور الإمارة محفزاً للأفكار والتعاون والنمو الاستشرافي في الأسواق الدولية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يعكس أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي التزامنا بتوفير ملتقيات تتيح للمجتمع المالي العالمي تبادل الأفكار ومواكبة التغيرات واستكشاف الفرص الجديدة وبصفتنا المركز المالي العالمي في المنطقة، فإننا نتمتع بمكانة فريدة تمكننا من توفير منصة موحدة ومركزة لكبار صناع القرار للتفاعل حول أهم القضايا والموضوعات ذات الصلة. كما تستقطب القمة أكثر من 10.000 مشارك من أكثر من 150 دولة، إلى جانب أكثر من 1.000 مستثمر، وأكثر من 300 متحدث إقليمي ودولي، وأكثر من 250 جهة راعية، تمثل أكثر من 25 قطاعاً متخصصاً.