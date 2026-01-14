الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب قرب أعلى مستوياته والفضة تتجاوز 90 دولاراً

الذهب والفضة يسجلان مستويات مرتفعة قياسية وسط توقعات بخفض الفائدة
14 يناير 2026 08:33

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء ليقترب من المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولارا للأوقية، حيث عززت قراءات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع من رهانات خفض أسعار الفائدة.
وزاد الذهب ​في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة ليلامس مستويات 4615.85 دولار ‌للأونصة بحلول الساعة 0211 بتوقيت جرينتش. وكان الذهب قد ​سجل مستوى قياسيا بلغ 4634.33 ⁠دولار ‌أمس الثلاثاء. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4624 دولارا. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ⁠شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مدعوما بارتفاع تكاليف الإيجارات والغذاء. 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة ‍في المعاملات الفورية متجاوزة 90 دولارا للأوقية للمرة الأولى. وصعد البلاتين بنسبة 3.5 بالمئة إلى 2405.30 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في ‌29 ديسمبر. وزاد البلاديوم بنسبة 1.8 بالمئة إلى 1873 دولارا. 

المصدر: وكالات
