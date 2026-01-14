«ألِف» تطلق «بالاس ريزيدنسز» باستثمارات 500 مليون درهم



كشفت مجموعة ألِف، عن مشروع «بالاس ريزيدنسز الممشى»، الذي يجرى تطويره بالتعاون مع «إعمار للضيافة»، في أول حضور لعلامة «بالاس ريزيدنسز» في إمارة الشارقة، ضمن مشروع «الممشى»، بما يعكس توجه مجموعة ألِف لاستقطاب العلامات السكنية الراقية، وتعزيز تنوع القطاع العقاري في الإمارة.

ويوفر المشروع، الذي تبلغ قيمته 500 مليون درهم، مجموعة من الشقق السكنية الواسعة المؤلفة من 1 و2 و3 غرف نوم، جرى تصميمها وفق مخططات حديثة، ويمتاز المشروع ببيئة سكنية تنعم بالخصوصية، وتستفيد من خدمات الضيافة المميزة التي تشتهر بها إعمار للضيافة.

ويقع مشروع «بالاس ريزيدنسز الممشى» في مشروع الممشى في الشارقة، ويشكل المرحلة الختامية ضمن المخطط الحضري المتكامل على امتداد طريق المدينة الجامعية. ويعتمد المشروع على تصميم مجتمعي الحياة العصرية مع تركيز واضح على مفاهيم الرفاهية والاستدامة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من المرافق الثقافية والتجارية والمطاعم والمقاهي المميزة، ما يعكس رؤية مجموعة ألِف التي تركز على الإنسان، وتلتزم بتطوير بيئة حضرية تضمن جودة الحياة في الشارقة.

وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف: «يشكل هذا التعاون خطوة هامة في مسيرة تطور القطاع العقاري في إمارة الشارقة، لاسيما في ظل النمو المتواصل للمشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، وما يصاحبه من طلب متزايد على معايير الجودة العالية ومستويات الخدمة المتقدمة والقيمة المستدامة على المدى الطويل.

يأتي مشروع (بالاس ريزيدنسز الممشى) ليعكس هذا التوجه السكني المتنامي في إمارة الشارقة. ومن خلال تقديم هذه العلامة إلى مشروع (الممشى سيرة)، فإننا نقدم نموذجاً عقارياً يمزج بين معايير الضيافة العالمية والخصوصية الثقافية والمجتمعية التي تنفرد بها الإمارة». مرافق استثنائية جاء تصميم مشروع «بالاس ريزيدنسز الممشى» ليقدم بيئة سكنية تنعم بالهدوء والخصوصية، وتضم باقة متكاملة من المرافق التي تُثري تجربة القاطنين، وتلبي متطلبات المعيشة العصرية. وتشمل هذه المرافق مسابح مخصصة للكبار والأطفال، ومساحات للاسترخاء وممارسة الأنشطة الترفيهية، إلى جانب منصة «بوديوم» مُنسّقة تضم مناطق جلوس مظللة للتواصل والتجمعات العائلية. كما يضم المشروع مرافق متكاملة للياقة البدنية والعناية بالصحة، صُممت لدعم أسلوب حياة متوازن، إضافة إلى صالات خاصة تتيح استضافة الفعاليات والاستجمام ضمن أجواء راقية. ويوفر المشروع أيضاً ما يصل إلى 300 موقف سيارات في الطابق السفلي، بما يعزز مستويات الراحة اليومية للسكان. من جانبه، قال نيكولاس بيلاتون، رئيس قسم الضيافة في إعمار للضيافة: «يسعدنا التعاون مع مجموعة ألِف لتدشين علامة (بالاس ريزيدنسز) للمرة الأولى في إمارة الشارقة. يجسد (بالاس ريزيدنسز الممشى) عمق التراث العربي ورقيه، ويقدم رؤية معاصرة تستند إلى أرقى معايير الضيافة العالمية، ويعد أحد المشاريع الرائدة التي تعكس رؤيتنا المشتركة لتطوير مساحات سكنية ترتقي بمفاهيم المعيشة الراقية، وتضع الأصالة الثقافية في صميم التجربة السكنية. وبالتعاون مع مجموعة ألِف، سنواصل العمل على بناء مجتمعات متكاملة تعزز من التفاعل الإنساني، وترتقي بجودة حياة السكان، وتقدّم أسلوب معيشة يقوم على الرقي والراحة والإحساس الراسخ بالانتماء».