الخميس 15 يناير 2026
اقتصاد

جمارك أبوظبي تحصد الجائزة البلاتينية ضمن جوائز «ميوز الإبداعية» العالمية

14 يناير 2026 18:21


أبوظبي(الاتحاد) تُوّجت جمارك أبوظبي بالجائزة البلاتينية ضمن جوائز «ميوز الإبداعية» العالمية والتي تعد من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في مجالات التسويق والإبداع البصري.

وجاء هذا التقدير عن فيديو مشروع «الممرات الافتراضية» ضمن فئة المحتوى ذي العلامة التجارية المتخصص في المنتجات والخدمات، تقديراً لما يقدمه من محتوى إعلامي متكامل يجمع بين الإبداع في إدارة المحتوى واحترافية تسويق المشاريع، بما يعكس قدرة جمارك أبوظبي على تحويل المبادرات والمشاريع والخدمات إلى قصص إعلامية مبتكرة تصل بفاعلية إلى الجمهور وتبرز القيمة المؤسسية.

وقال محمد البلوشي رئيس الاتصال والتسويق المؤسسي في جمارك أبوظبي: يعكس هذا الإنجاز نجاح جمارك أبوظبي في تطوير منظومة اتصال مؤسسي مبتكرة قادرة على تقديم محتوى إعلامي احترافي بأساليب إبداعية حديثة تعزز التواصل مع الجمهور، وتدعم رؤيتنا في تقديم خدمات رقمية متقدمة ترتقي بتجربة المتعامل وتسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في القطاع الجمركي والخدمات اللوجستية.

وتعد الجائزة البلاتينية أعلى فئة ضمن جوائز «ميوز الإبداعية» العالمية، ما يؤكد مكانة جمارك أبوظبي على الساحة الدولية في مجال الإعلام الإبداعي، ويعكس نجاحها في توظيف أحدث الأدوات والأساليب البصرية المتقدمة لتعزيز تجربة الجمهور ورفع مستوى التفاعل مع المشاريع والخدمات بما ينسجم مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية ويرسخ ريادتها العالمية.

جمارك أبوظبي
