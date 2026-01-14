الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

المصرف المركزي و«بنك فنلندا» يبحثان تطوير الشراكة

14 يناير 2026 19:54


أبوظبي (الاتحاد) استقبل معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الدكتور أولي رين، محافظ بنك فنلندا المركزي، والوفد المرافق له، وذلك في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الجانبين. وتأتي الزيارة في إطار حرص المصرفين المركزيين على ترسيخ العلاقات الثنائية وتنمية الشراكة في مجالات محورية تشمل الاستقرار المالي، والأطر التشريعية، والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر. وتباحث الطرفان سبل إثراء التعاون وتبادل الخبرات المتصلة بالممارسات الرقابية، إضافة إلى فرص تطوير أنظمة الدفع العابرة للحدود، وتسريع التحول الرقمي. وقال بالعمى إن الزيارة تجسد التزامنا المشترك بإرساء أُسس التعاون الدولي، وتبادل الخبرات بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم الابتكار، وضمن مساعينا المؤسسية المتواصلة، نعمل على وضع أطر تشريعية ورقابية متينة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير أنظمة الدفع العابرة للحدود تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتدعم المرونة لكلا البلدين. من جانبه، قال الدكتور أولي رين، محافظ بنك فنلندا المركزي، إن حوارنا مع مصرف الإمارات المركزي يمثل فرصة مهمة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وقد تناولنا خلال النقاش موضوعات جوهرية تتعلق بالاستقرار المالي، والتشريعات، والتمويل الأخضر، والتكنولوجيا المالية، والحوكمة، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى بناء أنظمة مالية آمنة تستشرف المستقبل وتدعم النمو المستدام وترسّخ الاستقرار العالمي.

