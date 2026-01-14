62 % نمو رصيد «المركزي» من الذهب خلال 11 شهراً

حسام عبدالنبي (أبوظبي) كشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 5.7% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر من العام ذاته، وبنحو 2.04 مليار درهم، مسجلاً 37.29 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة بنحو 35.25 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025.

وأوضحت البيانات أن رصيد «المركزي» من الذهب ارتفع بمقدار 14.31 مليار درهم خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، حيث سجل 22.981 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 62.26%.

ووفقاً للبيانات، شهد رصيد «المركزي» من الذهب نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية، حيث كان لا يتعدى 11.913 مليار درهم في نهاية 2021، ثم وصل إلى 16.045 مليار درهم في نهاية عام 2022، وصولاً إلى 18.147 مليار درهم في نهاية عام 2023، قبل أن يصل إلى 22.981 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ووفق تحليل لبيانات «المركزي»، يتضح أن رصيد الذهب قد واصل الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع بنسبة 34.6% خلال عام 2022 تعادل زيادة بنحو 4.132 مليار درهم، ثم ارتفع رصيد «المركزي» من الذهب في عام 2023 بنسبة 13.1% تمثل زيادة بنحو 2.1 مليار درهم، ومجدداً ارتفع الرصيد بنسبة 26.6% خلال عام 2024 تعادل 4.83 مليار درهم. ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

أصول

أكدت بيانات المصرف المركزي عن شهر نوفمبر الماضي نمو إجمالي أصول المصرف المركزي بنحو 20 مليار درهم خلال شهر نوفمبر وبنسبة 1.94% على أساس شهري من 1.026 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي إلى 1.046 تريليون درهم بنهاية نوفمبر. وذكرت البيانات أن أصول «المركزي» الإجمالية ارتفعت بنسبة 16.87% خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الحالي، بما يعادل 151 مليار درهم، حيث سجلت 895.79 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي أصول المصرف المركزي ارتفعت بنسبة 24.27% خلال عام 2024 بما يعادل 174.99 مليار درهم، حيث كانت قد سجلت 720.8 مليار درهم في نهاية عام 2023. وأفادت البيانات بأن أصول «المركزي» زادت بنسبة 30.44% خلال عام 2023 تعادل 168.24 مليار درهم من 552.55 مليار درهم في نهاية عام 2022 إلى 720.8 مليار درهم في نهاية عام 2023، مبينة أن إجمالي أصول المصرف المركزي زادت بنسبة 100% خلال الفترة من نهاية عام 2021 حتى نهاية نوفمبر الماضي، وبما يعادل 525 مليار درهم، حيث بلغت 1.046 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 521.53 مليار درهم في نهاية 2021.

استثمارات

أكدت بيانات المصرف المركزي عن شهر نوفمبر 2025 نمو أصول بنوك أبوظبي بنسبة 19.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.544 تريليون درهم مقابل 2.2123 تريليون درهم في نوفمبر 2024 بزيادة تعادل 420.9 مليار درهم، ولتحقق أصول بنوك أبوظبي نمواً بنسبة 17.3% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي تعادل 375.2 مليار درهم حيث بلغت 2.169 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية، بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي نحو 1.178 تريليون درهم في نوفمبر الماضي مقابل 1.019 تريليون درهم في نوفمبر 2024 بزيادة تعادل 159 مليار درهم وبنسبة نمو 15.5% على أساس سنوي، كما نمت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي بمقدار 14.7% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025 وبمقدار 52 مليار درهم، حيث بلغت 1.026 تريليون درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنحو 147.6 مليار درهم وبنسبة 12.5% على أساس سنوي لتبلغ 431.2 مليار درهم في نوفمبر الماضي مقابل 383.2 مليار درهم في نوفمبر 2024، وبنسبة نمو 12.4% منذ نهاية العام الماضي، حيث سجلت 383.6 مليار درهم في ديسمبر 2024. وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 13.2% على أساس سنوي، وبمقدار 170 مليار درهم لتتجاوز 1.456 تريليون درهم نهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 1.286 تريليون في نوفمبر 2024، فيما نمت ودائع بنوك أبوظبي بنسبة 11.8% خلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025 وبمقدار 154 مليار درهم، حيث كانت قد سجلت 1.302 تريليون درهم نهاية العام الماضي.