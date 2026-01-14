استشارية «مينافاتف» تختتم اجتماعها الأول لعام 2026

أبوظبي (وام)

اختتمت اللجنة الاستشارية الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، اجتماعها الأول لعام 2026، الذي عقد في العاصمة أبوظبي على مدار يومي 12 و13 يناير الجاري، و برئاسة حامد الزعابي، رئيس المجموعة.

ويأتي الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة الاستشارية، في إطار رئاسة الإمارات لمجموعة «مينافاتف» وقيادتها للأجندة الاستراتيجية خلال عام 2026، والتي تؤكد من خلالها حرصها على تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وتحقيق نتائج عملية قابلة للقياس تسهم في تعزيز متانة النظام المالي العالمي، بما ينعكس على استقرار الدول وأمنها وازدهارها.

وشمل جدول أعمال اليوم الأول تنظيم زيارات أكاديمية لوفد اللجنة الاستشارية إلى كل من معهد الإمارات المالي وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية بناء القدرات واستعراض آليات تعزيز الحوكمة والتنظيم وتبادل الخبرات.