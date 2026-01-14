الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

28 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال 2025

جانب من عجمان
15 يناير 2026 01:18

عجمان (وام) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل

سجلت السوق العقارية في عجمان أرقاماً قياسية خلال عام 2025، حيث بلغ عدد التصرفات العقارية 18779 تصرفاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليار درهم، وبنمو ملحوظ قُدّر بـ 37 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
 وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: إن الأداء المتنامي للقطاع العقاري في الإمارة يعكس قوة سوق عجمان العقارية وسمعتها التنافسية، لما توفره من فرص واعدة وتجربة استثمارية متكاملة.
وأشار إلى أن عجمان، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، قطعت أشواطاً مهمة في رحلتها نحو الريادة، وحققت نجاحات كبرى في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يحظى بدعم واهتمام سموه، الذي أثمر عن ترسيخ مكانة عجمان واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري.

التصرفات العقارية
عجمان
الإمارات
السوق العقارية
التداولات العقارية
عبدالعزيز بن حميد النعيمي
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
آخر الأخبار
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
علوم الدار
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
اليوم 20:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©