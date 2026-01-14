28 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال 2025

عجمان (وام)

سجلت السوق العقارية في عجمان أرقاماً قياسية خلال عام 2025، حيث بلغ عدد التصرفات العقارية 18779 تصرفاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليار درهم، وبنمو ملحوظ قُدّر بـ 37 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان: إن الأداء المتنامي للقطاع العقاري في الإمارة يعكس قوة سوق عجمان العقارية وسمعتها التنافسية، لما توفره من فرص واعدة وتجربة استثمارية متكاملة.

وأشار إلى أن عجمان، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، قطعت أشواطاً مهمة في رحلتها نحو الريادة، وحققت نجاحات كبرى في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يحظى بدعم واهتمام سموه، الذي أثمر عن ترسيخ مكانة عجمان واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري.