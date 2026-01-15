تراجع أسعار الذهب بعد مكاسب قياسية

تراجع الذهب اليوم الخميس مع جني المتداولين للأرباح بعد مكاسب قياسية لثلاث جلسات متتالية.

وبحلول الساعة 0137 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4594.66 دولار للأوقية. وسجل ​في الجلسة الماضية مستوى قياسياً بلغ 4642.72 دولار.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة ‌للذهب تسليم فبراير 0.8 بالمئة إلى 4599.50 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 5.​3 بالمئة إلى 87.88 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى ‍لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 2288.05 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر.

وخسر البلاديوم 2.‌5 بالمئة إلى 1753.53 دولار للأوقية وحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.