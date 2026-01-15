الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سوليكو» تفتتح منشأتها «سوفود» بتكلفة 130 مليون درهم في جافزا دبي

«سوليكو» تفتتح منشأتها «سوفود» بتكلفة 130 مليون درهم في جافزا دبي
15 يناير 2026 15:45

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة سوليكو لصناعة المواد الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق منشأتها الصّناعية «سوفود»، باستثمارٍ يصل إلى 130 مليون درهم، في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي جافزا.
وتصل الطاقة الإنتاجية الأولية للمنشأة الجديدة إلى 40 طناً يومياً، مما يسهم في تعزيز مرونة قطاع تصنيع الأغذية في دولة الإمارات، وتمتد منشأة سوفود على مساحة قدرها 5,000 متر مربع.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن جافزا تواصل استقطاب الشركات المصنّعة الراغبة في التوسع إقليمياً والتصدير إلى العالم، وقرار مجموعة سوليكو بضخ أكبر استثماراتها في دولة الإمارات هنا في جافزا، يعكس قوة المنظومة الصناعية في دبي، متطلعا إلى رؤية هذا المشروع كمساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل نوعية، ودعم طموح دولة الإمارات في بناء قطاع تصنيع تنافسي وذي قيمة مضافة.
من جهته قال غلام علي سليماني، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سوليكو، إن دولة الإمارات نجحت في بناء أحد أكثر النظم حيويةً عالمياً في مجال تصنيع الأغذية والتنويع الاقتصادي، وهذا الاستثمار يتيح لنا تعميق حضورنا الإقليمي، ونقل خبراتنا إلى دولة الإمارات، وبناء قدراتٍ تصنيعية من شأنها دعم الأمن الغذائي لسنوات قادمة.

وستركّز المرحلة الأولى من المشروع على إنتاج اللحوم والبروتينات تحت اسم «بيمينا»، العلامة الرائدة لمجموعة سوليكو، مما يتيح توزيعاً واسع النطاق في الأسواق الخليجية والعالمية. وفي المراحل اللاحقة، ستتوسع منشأة سوفود لتشمل فئاتٍ إضافية تضمّ إنتاج الأجبان، ومشتقات الألبان، والخلطات الجاهزة، والصلصات، بالإضافة إلى حلول التعبئة والتغليف المشترك المخصصة للفنادق وشركات الطيران وقطاع الخدمات الغذائية. 

جافزا
