الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كيزاد» تبرم اتفاقية مع «جوتن أبوظبي» لتأسيس منشأة بقيمة 450 مليون درهم

«كيزاد» تبرم اتفاقية مع «جوتن أبوظبي» لتأسيس منشأة صناعية
15 يناير 2026 15:48

 
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصّصة في المنطقة اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً مع شركة جوتن أبوظبي لتأسيس منشأة صناعية جديدة في منطقة آيكاد - كيزاد مصفح بقيمة 450 مليون درهم.
بموجب الاتفاقية، ستخصص جوتن أبوظبي، التابعة لشركة جوتن العالمية الرائدة في صناعة الدهانات ومواد الطلاء، استثماراً بقيمة 450 مليون درهم لتأسيس منشأة صناعية متطورة على مساحة 83,177 متراً مربعاً.
يمثل هذا الاستثمار بداية لمرحلة توسع كبير لأعمال الشركة التي ستنتقل من منشأتها الحالية والبالغة مساحتها 22 ألف متر مربع إلى المنشأة الجديدة ومن المتوقع أن يوفّر المشروع نحو 200 فرصة عمل ضمن كيزاد.
وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: يسعدنا أن نشهد توسع جوتن أبوظبي وتعزيز حضورها ضمن المرافق الصناعية سريعة النمو في كيزاد، وستواصل مجموعة كيزاد تطوير بنية تحتية بمعايير عالمية تدعم نمو قطاع البناء والإنشاءات في المنطقة، وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة ودورنا كمركز عالمي للتصنيع، نؤكد التزامنا بتعزيز قطاع الإنشاءات في إمارة أبوظبي.
من جانبه، قال سفين جوهان ستاب، المدير العام لشركة جوتن أبوظبي: يمثل هذا التوسع محطة مفصلية في مسيرة جوتن للدهانات في إمارة أبوظبي، ويعكس التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في الإمارة، ونحن على ثقة بأن عملنا ضمن منظومة كيزاد الصناعية، يتيح لنا الاستفادة من بيئة أعمال متكاملة ويعزز قدرتنا على تقديم حلول مخصّصة تلبي متطلبات السوق، وتسهم في دعم نمو قطاعات الإنشاءات والعقارات والطاقة في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع تصنيع الدهانات ومواد الطلاء في المنطقة يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالزخم القوي في قطاع الإنشاءات ومشاريع البناء والتطوير العمراني في الدولة، ومن المتوقع أن يستقطب القطاع المزيد من الاستثمارات التي من شأنها توسيع آفاق نموه المستقبلي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني غير النفطي.
ويُعد توسع جوتن أبوظبي في كيزاد خطوة مهمة في هذا الاتجاه ستسهم في تسريع نمو القطاع بالمنطقة.

 

غرفة أبوظبي
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©