الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الطاقة» تشارك في جلسة حول دور الأسرة والشباب في تعزيز الاستدامة

«الطاقة» تشارك في جلسة حول دور الأسرة والشباب في تعزيز الاستدامة
15 يناير 2026 16:47

 
أبوظبي (الاتحاد)
شارك المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في جلسة حوارية بعنوان «الأسرة في قلب الاستدامة: دور الشباب في ترابط الطاقة والمياه وتحسين جودة الحياة»، نُظِّمت في جناح الوزارة ضمن فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل».
وأكد العلماء، خلال الجلسة، أن الأسرة تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية للاستدامة، وأن الشباب يشكّلون المحرّك الأساسي للتغيير الإيجابي من خلال ممارسات يومية بسيطة تبدأ من البيت وتمتد إلى المجتمع، مشيراً إلى أن ترابط الطاقة والمياه ليس مفهوماً معقّداً، بل أسلوب حياة ينعكس مباشرة على جودة الحياة وصحة الأسر واستقرارها.
واستعرض العلماء أثر الحملة الوطنية للتوعية والترشيد، التي وصلت إلى آلاف العائلات وأسهمت في تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول والاعتماد على الحلول عالية الكفاءة، لافتاً إلى تنفيذ عشرات الأنشطة التوعوية خلال عام 2024، وتمكين آلاف العاملين في المنازل من ممارسات أفضل لترشيد استهلاك الطاقة والمياه خلال عام 2025.
ونوّه بالمبادرات الشبابية الملهمة التي تعكس وعي الجيل الجديد وقدرته على الابتكار، مؤكداً أن تمكين الشباب يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل أكثر استدامة وجودة حياة أفضل للجميع.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
شراكة لإنشاء منشأة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية بالشارقة
وزارة الطاقة والبنية التحتية
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©