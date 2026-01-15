«غرف دبي» تبحث التعاون مع 18 جهة صينية متخصصة بالترويج التجاري والاستثماري

دبي (الاتحاد)

بحثت غرف دبي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع 18 هيئة وجهة صينية تشمل القطاع العام وغرف التجارة والجمعيات المعنية بالترويج التجاري والاستثماري، وذلك خلال جولة ترويجية نظمتها إلى مدينتي شينغن وغوانزو في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واستعرضت غرف دبي، خلال الجولة، أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي بوصفها مركزاً دولياً رائداً للتجارة والاستثمار، وبوابة حيوية لتوسع شركات منطقة الخليج الكبرى إلى الأسواق العالمية، كما تم التعريف بالدعم المتكامل الذي تقدمه الغرف للشركات والمستثمرين الصينيين الراغبين في تأسيس وتنمية أعمالهم في دبي، ودورها في تحفيز التوسع الخارجي للأعمال انطلاقاً من الإمارة بالاعتماد على شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية حول العالم.

وتم خلال فعاليات الجولة استشراف آليات الارتقاء بالعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال في دبي والصين في القطاعات الاستراتيجية كافة، وأبرزها الاقتصاد الرقمي والتجارة، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص المتنوعة التي سيتم طرحها خلال منتدى دبي للأعمال - الصين الذي تنظمه غرف دبي في مدينة شينغن، في 14 مايو 2026، بهدف تعريف مجتمع الأعمال الصيني على الآفاق الاستثمارية الواعدة التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية «D33» للشركات الصينية.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الحرص على توسيع نطاق العمل المشترك مع أهم الشركاء التجاريين لإمارة دبي، وفي مقدمتهم الصين، التي تجمعنا بها علاقات اقتصادية راسخة وشراكات طويلة الأمد، ونلتزم بتعزيز أطر التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، وتطوير شراكات نوعية بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، بما يساهم في تنمية التدفقات التجارية والاستثمارية البينية، وفتح آفاق جديدة لنمو الأعمال المستدام في مختلف القطاعات ذات الأولوية.

ويشكل منتدى دبي للأعمال - الصين الذي تنظمه غرف دبي في مدينة شينغن في 14 مايو من العام الجاري، الدورة الدولية الخامسة من منتدى دبي للأعمال، والثانية التي تقام في جمهورية الصين الشعبية.