«لونيت» تُطلق مجموعة من صناديق بورياس المتداولة ذات الطابع الخاص في أوروبا



أبوظبي (وام)

أعلنت «لونيت»، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق مجموعتها من صناديق بورياس المتداولة ذات الطابع الخاص على منصة «زيترا» التي تديرها البورصة الألمانية «دويتشه بورصة»، لتصبح أول شركة في المنطقة توفر مجموعة من صناديق المؤشرات المتداولة في بورصة أوروبية.

ويسلّط إطلاق مجموعة صناديق بورياس بإدارة لونيت الضوء على الروابط المالية القوية بين أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وأوروبا، ما يتيح للمستثمرين العالميين إمكانية الوصول إلى مجموعة جديدة من صناديق المؤشرات المتداولة المبتكرة ذات الطابع الخاص.

وتضمّ المجموعة صناديق مؤشرات متداولة تقدّم مستويات مختلفة من المخاطر والعوائد، وتهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات والمواضيع الفريدة، التي يُتوقع أن تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية في المستقبل، وبناء محافظ استثمارية بمستويات كفاءة أعلى.

ومن المقرر أن يبدأ تداول صندوق «بورياس ستاندرد آند بورز لبيانات الذكاء الاصطناعي، الطاقة والبنية التحتية يوسيتس المتداول»، على منصة «زيترا» تحت الرمز «POWR» للتداول باليورو، والرمز «POWA» للتداول بالدولار، يليه الإدراج المزدوج لصندوق «بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة يوسيتس المتداول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة «زيترا» بتاريخ 27 يناير 2026.

وتواصل لونيت توسيع محفظتها من الصناديق المتداولة في الأسواق الأوروبية مع الإدراج المرتقب لصندوق «بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول»، بالإضافة إلى صناديق مبتكرة أخرى من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

ويسهم الإدراج المتزامن لصندوق السلع الفاخرة في تمكين المستثمرين العالميين من الوصول إلى قطاع السلع الفاخرة في أوروبا.

ويمكن للمستثمرين في دولة الإمارات الاكتتاب في الصندوق من خلال 6 مفوضين معتمدين، أو عبر منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يناير 2026.

وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت، إن إطلاق مجموعة صناديق بورياس للمؤشرات المتداولة ذات الطابع الخاص في أوروبا، يمثل خطوة مهمة في مسيرة لونيت، لتصبح أول شركة في المنطقة تدرج صناديقها المتداولة في سوق أوروبية.

من جانبه، قال جير إسبسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «نورث ويند»، إن العالم يشهد اليوم تسارعاً غير مسبوق في وتيرة الابتكار في مجالات التكنولوجيا والطاقة والأمن، الأمر الذي يوفر بيئة مثالية للاستثمار في المجالات ذات الطابع الخاص مقارنة بالعقود الماضية.