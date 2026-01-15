شراكة بين «ألتيرّا» و«بي بي في إيه» لإطلاق صندوق جديد للمناخ



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «ألتيرّا»، أحد أكبر صناديق الاستثمار الخاصة لتمويل العمل المناخي على مستوى العالم، و«بي بي في إيه»، المؤسسة المالية العالمية الرائدة، عن شراكة جديدة يلتزم بموجبها بنك «بي بي في إيه» باستثمار 250 مليون دولار، بصفته شريكاً استراتيجياً مقترحاً، في صندوق استثمار مشترك في مجال المناخ، يعتزم «ألتيرّا» إطلاقه، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتعكس هذه الشراكة تقدير «بي بي في إيه» للاستراتيجية المميزّة التي يتبناها «ألتيرّا»، واهتمامه بقدراته الاستثمارية وتدعم أهداف البنك وطموحاته في تعزيز استراتيجية التمويل المستدام، وتوسيع اهتمامه المتنامي بمنطقة الشرق الأوسط.

وبعد إطلاق الصندوق والحصول على الموافقات اللازمة، سيكون مقرّه في أبوظبي العالمي (ADGM) وسيعمل على دمج الاستثمارات المشتركة الحالية ضمن منصة «ألتيرّا أكسليريشن»، في هيكل مخصّص يديره «ألتيرّا»، ما يشكّل خطوة محورية في انتقال الصندوق إلى مرحلة جديدة من النمو.

وسيتبنّى «صندوق ألتيرّا للفرص» استراتيجية استثمار عالمية متنوعة، تشمل البنية التحتية المتوافقة مع الأهداف المناخية، والاستثمار في الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص.

تعكس هذه الاستراتيجية نهج «ألتيرّا» الاستثماري الهادف إلى تحقيق عوائد كبيرة معدّلة حسب المخاطر، إلى جانب إحداث أثر مناخي إيجابي في كلٍ من الأسواق المتقدّمة والناشئة.

وسيركز الصندوق على الاستثمار في مشاريع مناخية تشمل مجالات تحوّل الطاقة، وإزالة انبعاثات الكربون من الصناعة، والتقنيات المناخية، وأنماط العيش المستدامة، ضمن نطاق جغرافي يشمل أميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وأوروبا، إضافة إلى أسواق نمو أخرى.

وأعلن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة صندوق «ألتيرّا»، وكارلوس توريس فيلا، رئيس مجلس إدارة «بي بي في إيه»، عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: يشكّل هذا الصندوق محطة مفصلية في مسيرة «ألتيرّا»، إذ ننتقل إلى مرحلة جديدة من النمو، ونعزّز قدرتنا على حشد رأس المال العالمي وتوجيهه نحو استثمارات ذات أثر ملموس.. وتعدّ شراكتنا مع بنك «بي بي في إيه»، خطوة نوعية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة والاستثمارات التكنولوجية، ما يتيح لنا مواصلة دعم فرص نوعية تحقق قيمة طويلة الأمد.

من جانبه، قال كارلوس توريس فيلا، رئيس مجلس إدارة «بي بي في إيه»: تنسجم هذه الشراكة مع استراتيجية «بي بي في إيه» التي تجعل من الاستدامة ركيزة أساسية للنمو النوعي على المستوى العالمي، ومع توجّهنا لتعزيز حضورنا في مراكز التمويل المناخي سريعة النمو، مثل أبوظبي ننظر إلى «ألتيرّا» بوصفه شريكاً استراتيجياً طويل الأمد، قادراً على حشد رأس المال على نطاق واسع، وتعكس هذه الشراكة ثقتنا الراسخة في استراتيجيته المناخية وسجله الحافل بالإنجازات.

ويتمتّع بنك «بي بي في إيه» بحضور راسخ في أبوظبي، عبر مكتبه التمثيلي الذي أُسس عام 2013، ما يعكس اهتمام البنك بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة استراتيجية لأنشطته في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

ومع تنامي أهمية المنطقة في الأسواق العالمية، وتسارع وتيرة تحوّلها الاقتصادي، باتت تشكّل محوراً رئيسياً لاستراتيجية «بي بي في إيه» الهادفة إلى دعم عملائه من المؤسسات والشركات ذات الحضور العالمي.

وشهد هذا الاهتمام نقلة نوعية، مع حصول البنك، مؤخّراً، على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، لافتتاح فرع جديد له في أبوظبي، الأمر الذي سيمكنه من توسيع نطاق خدماته المصرفية الشاملة في المنطقة، وتعزيز قدرته على خدمة عملائه من الشركات والمؤسسات محلياً، وربطهم بالإمكانات الواسعة لشبكة «بي بي في إيه» الدولية.

ويهدف البنك إلى توجيه 700 مليار يورو نحو المشاريع المستدامة، خلال الفترة من 2025 إلى 2029، بعد أن حقق هدفه السابق البالغ 300 مليار يورو قبل عام من الموعد المحدد.

وإلى جانب هذا الاستثمار البالغ 250 مليون دولار في «ألتيرّا»، استثمر البنك حتى الآن نحو 300 مليون يورو، في صناديق مناخية تركز على خفض الانبعاثات، وذلك ضمن استراتيجيته العالمية المستمرة في مجال المناخ.