إطلاق تقرير «تقييم مساهمات القطاع الخاص في العمل المناخي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 إصدار تقييمٍ محليٍ شامل لمساعي القطاع الخاص واستعداده في مواجهة تغير المناخ.

تم إعداد التقرير، الذي يحمل عنوان «إدارة عملية إزالة الكربون: تقييم مشهد الجهات الفاعلة غير الحكومية في دولة الإمارات وإمكاناتها»، من قبل «تحالف الإمارات للعمل المناخي» ليشكل أول دراسة من نوعها تُقدم مراجعة شاملة لمشهد العمل المناخي للجهات الفاعلة غير الحكومية في الدولة.

جاء إصدار التقرير على هامش فعالية خاصة استضافتها وزارة التغير المناخي والبيئة وتحالف الإمارات للعمل المناخي في 15 يناير خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وحضرها عدد من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لمناقشة دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في المساعي الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.

وبالاستناد إلى رؤى الشركات والمؤسسات المالية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني يقدم التقرير إرشادات عملية قائمة على الأدلة للقطاعين العام والخاص لدعم مساعي دولة الإمارات في تحقيق أهداف مساهماتها المحددة وطنياً 3.0 (مسار الدولة المُحدَّث لخفض الانبعاثات)، وإرساء منظومة وطنية موحدة للإبلاغ والرصد والتحقق تهدف إلى توحيد معايير قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها.

وقالت الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: تتطلب استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 تعاوناً وثيقاً بين جميع قطاعات المجتمع، حيث تمثل مساهمات الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما فيها الشركات والمؤسسات المالية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، في مجالي القيادة والابتكار عاملاً أساسياً في تحقيق أهداف دولة الإمارات المتعلقة بالمناخ، وفي هذا التوقيت بالغ الأهمية، يقدم تقرير «إدارة عملية إزالة الكربون» تقييماً شاملاً لمسار تقدم الجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال العمل المناخي، ويحدد المجالات التي تم فيها إحراز هذا التقدم، ويسلط الضوء كذلك على فرص تسريع الجهود الوطنية للحد من الانبعاثات. ويوفر هذا التقييم أساساً متيناً لحوار قائم على الأدلة، ويكشف مدى أهمية تكامل الأولويات الوطنية والقدرات غير الحكومية في مجالات التكنولوجيا وتمويل المناخ والسياسات لتحقيق طموح الحياد المناخي بحلول عام 2050.

من جانبها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: يعكس تقرير «إدارة عملية إزالة الكربون»، الصادر عن تحالف الإمارات للعمل المناخي، تنامي مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في جهود خفض الانبعاثات من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في تبني حلول التنقل الكهربائي، والاهتمام المتزايد بتوحيد معايير إعداد تقارير الانبعاثات.