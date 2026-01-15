%30 زيادة في زوار القمة العالمية لطاقة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس، فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، والذي استضافته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، تحت شعار «انطلاقة متكاملة نحو المستقبل»، خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الحالي.

وقالت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، المديرة العامة لشركة «أر إكس الشرق الأوسط» لـ«الاتحاد»: إن الأرقام المبدئية تشير إلى تسجيل زيادة في عدد زوار القمة بنحو 30 % مقارنة بدورة العام الماضي.

وشارك في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي تم تنظيمها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الحالي، ما يزيد على 450 شركة عارضة، ونحو 400 خبير متحدث من الهيئات الحكومية ومختلف الجهات المعنية في قطاعات الطاقة والتمويل والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

وتمحورت دورة العام الحالي من القمة العالمية لطاقة المستقبل، حول إحداث أثر عملي، واستعراض الحلول الفعالة، وتسريع اعتمادها، مما يساعد المنطقة والعالم على المضي بوتيرة أسرع نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة في قطاع الطاقة، وذلك انسجاماً مع أولويات دولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار والاستدامة.

وبدأت فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، بانعقاد الدورة السادسة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، كما تم توزيع جائزة زايد للاستدامة الـ17، وقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، وفعاليات مركز ومنتدى «شباب من أجل الاستدامة»، وحوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة.