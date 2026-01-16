السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة

مصر تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة
16 يناير 2026 16:31

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل، شملت حفر 5 آبار استكشافية جديدة، بما يضيف إلى الإنتاج نحو 47 مليون قدم مكعبة من الغاز و4300 برميل بترول ومتكثفات يومياً.

 

أخبار ذات صلة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف فروع «الإخوان» منظمات إرهابية يمهد لتفكيك مشروعها
مصر: نرفض أي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته

وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم بأن الاكتشافات شملت الآبار WKAN-X W-2X بتنمية غرب كنايس، وTAYIM W-13X بتنمية غرب كلابشة، وTUT-29 (ST1) بتنمية خالدة، حيث أظهرت اختبارات الإنتاج معدلات تقدر بنحو 2550 برميل زيت ومتكثفات يومياً، ونحو 29 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، مع التخطيط لربط هذه الآبار على الإنتاج قريبا، والاستمرار في تقييم المخزون والاحتياطي المضاف.

المصدر: وام
مصر
آخر الأخبار
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
الأخبار العالمية
توقيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»
اليوم 20:51
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
اليوم 20:47
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
الرياضة
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
اليوم 20:36
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
الرياضة
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
اليوم 20:31
«عالم القهوة دبي 2026» ينطلق غداً
اقتصاد
«عالم القهوة دبي 2026» ينطلق غداً
اليوم 20:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©