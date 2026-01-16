السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» ومؤسستين في كندا لتعزيز الأبحاث النووية

تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» ومؤسستين في كندا
16 يناير 2026 17:32


أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية، مذكرة تفاهم، مع مجلس أبحاث ساسكاتشوان، المنظمة الكندية الرائدة في مجال الأبحاث والتطوير التكنولوجي، والمعهد العالمي للطاقة والمعادن والمجتمع في كندا، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأبحاث والتطوير النووي وتطوير القدرات البشرية.
وترسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون في مجال المفاعلات النووية المصغرة وأنظمة المفاعلات المتقدمة، بجانب العمل على تعزيز الأداء التشغيلي وتحسين كفاءة وموثوقية المحطات، كما تستكشف الاستخدام العملي للتطبيقات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لدعم العمليات النووية الآمنة وعلى نحو مسؤول.
وتدعم المذكرة تبادل المعارف وتطوير الكفاءات والكوادر البشرية، بما يسهم في بناء قدرات طويلة الأمد في قطاع الطاقة النووية، ويعزّز الاستفادة من خبرات دولة الإمارات في تنفيذ وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية والتعاون الدولي في هذا القطاع.

 

