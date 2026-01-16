السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«القابضة» (ADQ) تعزّز الاستدامة عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة

«القابضة» (ADQ)
16 يناير 2026 17:36


أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت «القابضة» (ADQ) خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، أجندتها وأنشطتها في دعم مسارات الاستدامة.
وتعتبر «القابضة» (ADQ) من أكبر الصناديق الاستثمارية في المنطقة والتي تركز على الاستثمار في قطاعات حيوية تتضمن البنية التحتية وسلاسل التوريد العالمية.
وحققت «القابضة» (ADQ) تقدماً ملموساً في مجموعة من المؤشرات التي تعزز الاستدامة، من بينها تحسّن أداء المجموعة ومحفظتها الاستثمارية في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض الانبعاثات في كفاءة العمليات الصناعية وكفاءة استهلاك المياه.
كما عرضت «القابضة» (ADQ) خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة دراسات تتضمن التطبيقات العملية لخفض الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري، حيث سلطت الضوء على الإنجازات المحققة في قطاعات الصناعة والطاقة، وأنظمة تدوير المياه، وكفاءة استخدام الموارد.
وقالت نورة عبيد، مديرة الاستثمار المستدام في «القابضة» (ADQ) إن الاستدامة تعد من المعايير المهمة التي يتم تقييمها في استثماراتنا وشراكاتنا العالمية، ففي وقت تتغير فيه ديناميكيات الاقتصاد باستمرار، تستثمر «القابضة» (ADQ) في بناء منصات بنى تحتية مرنة تدعم تحول قطاع الطاقة، وتعزز سلاسل التوريد الحيوية، وتحقق قيمة اقتصادية واجتماعية تتماشى مع طموحات دولة الإمارات التنموية.
وأضافت أن «القابضة» (ADQ) تحرص على تضمين معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع استثماراتها وذلك لدعم النمو المستدام والازدهار للأجيال المستقبل.

