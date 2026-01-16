السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إحصاء أبوظبي» يحصل على شهادتي اعتماد دولي في مجال البيانات الجيومكانية

«إحصاء أبوظبي» يحصل على شهادتي اعتماد دولي في مجال البيانات
16 يناير 2026 17:38

 
أبوظبي (الاتحاد)
حقّق مركز الإحصاء في أبوظبي إنجازاً نوعياً بحصوله على شهادتي اعتماد دولي في مجال البيانات الجيومكانية، ليصبح أول جهة حكومية في إمارة أبوظبي تنال شهادة ISO 19115 الخاصة بالبيانات الوصفية الجغرافية، وشهادة ISO 19157 الخاصة بجودة البيانات الجغرافية.
ويضع هذا الإنجاز المركز ضمن نخبة محدودة من المؤسسات الإحصائية العالمية، التي نجحت في تطبيق هذين المعيارين بصورة متكاملة ضمن بيئة تشغيلية إنتاجية معتمدة، بما يعزّز جاهزية البيانات الجيومكانية لدعم التحليلات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي بالإمارة.
ويُسهم هذا الاعتماد في إرساء مستوى متقدم من موثوقية وشفافية وتكامل البيانات المعتمدة على الموقع الجغرافي ضمن منظومة حكومة أبوظبي، إذ يضمن توحيد منهجيات توثيقها، وتعزيز آليات التحقق من جودتها، ورفع جاهزيتها للاستخدام في مجالات حيوية تشمل التخطيط الحضري، والإسكان، وتطوير البنية التحتية، والرصد البيئي، والاستعداد للطوارئ، فضلاً عن دعم مختلف عمليات اتخاذ القرار على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي.
وجاء الحصول على هذا الاعتماد الدولي، عقب تقييم مستقل أجرته جهة اعتماد دولية معترف بها، في تأكيد واضح على التزام المركز بتطبيق أعلى المعايير العالمية في حوكمة البيانات الجيومكانية وإدارة البيانات الوصفية وضمان جودة البيانات.
كما تتيح هذه المعايير مشاركة البيانات وتكاملها وإعادة استخدامها بثقة عالية عبر الأنظمة الحكومية، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وترسيخ التكامل بين الجهات.
ومن خلال إرساء هذه المعايير، تنتقل البيانات الجيومكانية من كونها أداة داعمة إلى قاعدة موثوقة لتحسين جودة القرارات الحكومية.
وتُعد جودة البيانات الجيومكانية والبيانات الوصفية عنصرين محوريين لتمكين التحليلات المتقدمة وبناء التوائم الرقمية وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجه حكومة أبوظبي لتصبح أول حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي: أصبحت البيانات الجيومكانية ركيزة أساسية في تخطيط المدن وتطوير الخدمات وإدارة المخاطر ومن خلال اعتماد البيانات الوصفية وجودة البيانات الجيومكانية، وفق أفضل المعايير الدولية، نضمن أن تستند القرارات المعتمدة على الموقع الجغرافي في الإمارة إلى بيانات موثوقة وواضحة ومناسبة للاستخدام ويُسهم هذا المستوى من الجودة والاتساق في تمكين دمج البيانات الجيومكانية ضمن التحليلات المتقدمة والتوائم الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم اتخاذ قرارات حكومية أكثر سرعة ودقة، وبما ينسجم مع توجه أبوظبي نحو حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

مركز الإحصاء في أبوظبي
