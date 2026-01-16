السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاتحاد للطيران» و«الخطوط التونسية» تطلقان شراكة مشاركة بالرمز

أنطونوالدو نيفيس وحليمة إبراهيم خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
16 يناير 2026 17:40


أبوظبي (الاتحاد)
وقعت الاتحاد للطيران والخطوط التونسية شراكة مشاركة بالرمز ما يعزّز الربط الجوي بين دولة الإمارات وشمال أفريقيا، ويدعم الطلب المتزايد على السفر، والسياحة ورحلات الأعمال بين المنطقتين.
ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم بين أبوظبي وتونس باستخدام رمز أي من الشركتين على الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران، لتوفّر هذه الشراكة تجربة حجز مبسطة مع تذكرة واحدة، وتخليص إجراءات السفر مرة واحدة، ونقل الأمتعة تلقائياً إلى الوجهات النهائية.
وتشمل الاتفاقية ثلاث رحلات أسبوعية تشغلها الاتحاد للطيران على خط أبوظبي - تونس الذي أطلق في 1 نوفمبر 2025، على متن طائرة إيرباص A321LR التابعة للاتحاد للطيران.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران: تقرب الشراكة مع الخطوط الجوية التونسية أبوظبي من المسافرين في جميع أنحاء شمال أفريقيا، ونشهد اهتماماً كبيراً من المنطقة بما تقدمه أبوظبي، بدءاً من فرص الأعمال والروابط التجارية وصولاً إلى السياحة والروابط العائلية، وتتيح هذه الشراكة لعملاء الخطوط الجوية التونسية الاستفادة من خدماتنا ومنتجاتنا.
من جهتها، قالت حليمة إبراهيم خواجة، المديرة العامة للخطوط التونسية: من خلال هذه الشراكة، نفتح آفاقًا جديدة للسفر لعملائنا من خلال ربط المغرب العربي وأفريقيا بالخليج، وتعد أبوظبي سوقاً استراتيجياً للخطوط التونسية، لذا فإن تعاوننا مع الاتحاد يوسع نطاق رحلات الربط المتاحة للمسافرين عبر شبكتنا، وتعزز هذه الاتفاقية الجسر الجوي بين منطقتينا، وتبرز دور الخطوط التونسية كلاعب رئيس في الربط الإقليمي.
وتملك الاتحاد للطيران أكثر من 40 اتفاقية مشاركة بالرمز عالمياً، وتوفر رحلات ربط إلى أكثر من 500 وجهة حول العالم.

الاتحاد للطيران
