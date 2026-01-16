«غرف دبي» تبحث تعزيز شراكات الأعمال مع ولاية إلينوي الأميركية



دبي (الاتحاد)

بحثت غرف دبي سبل تعزيز الشراكات الثنائية وفرص التجارة والاستثمار مع وفد رفيع المستوى من ولاية إلينوي الأميركية، برئاسة السيناتور سيث لويس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي.

وبحث محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مع الوفد الزائر سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات متنوعة تشمل التجارة والاستثمار والمشاركة في فعاليات أعمال في دبي والولايات المتحدة الأميركية.

وقال لوتاه، إن هذه الزيارة تشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين دبي وولاية إلينوي، وتأتي في إطار التزامناً بتقديم منظومة دعم متكاملة تمكّن الشركات الأميركية من الاستفادة من فرص النمو والتوسع الإقليمي انطلاقاً من دبي، لافتاً إلى الحرص على تعزيز آفاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما مع مجتمع الأعمال في ولاية إلينوي، بما يدعم الأهداف المشتركة للنمو المستدام والتكامل التجاري.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سُبل تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل تدفق الأعمال والاستثمارات بين دبي وولاية إلينوي الأميركية، وتم استعراض التزام غرف دبي بدعم الشركات الأميركية الراغبة بدخول السوق في دبي أو توسيع نطاق أعمالها فيها، بجانب استكشاف فرص الشراكات مع القطاع الخاص وأطر المشاريع الاستثمارية المتاحة.

كما تم التأكيد على توافق الرؤى بين الجانبين في مجالات التجارة العالمية والاستثمار والاستدامة، مع إبراز الاهتمام المشترك بقطاعات اللوجستيات، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا، والطاقة المستدامة.

وأكّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي، وتهيئة فرص جديدة تسهم في دفع عجلة النمو المشترك لمجتمعي الأعمال في كلا الجانبين.

وتم خلال الاجتماع استعراض دور دبي الحيوي بوابة رئيسة لصادرات الولاية إلى أسواق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث آفاق الشراكات اللوجستية مع شركات دبي لتطوير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في ولاية إلينوي.

وفي قطاع الابتكار، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الحوسبة الكمومية والتقنيات المتقدمة إضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة والمبادرات الخضراء.

وسلّطت المناقشات الضوء على متانة العلاقات التجارية بين دبي والولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 116.4 مليار درهم في عام 2024، بنمو سنوي قدره 10%.