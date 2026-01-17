شركات عالمية: الإمارات وجهة مثالية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

رشا طبيلة (أبوظبي)



أكد مشاركون مثلوا شركات عالمية في القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي اختتمت فعالياتها الأسبوع الماضي، أن الإمارات تعد وجهة مثالية للاستثمار وتوسع شركاتهم في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة.

وقام هؤلاء، من خلال أجنحتهم المشاركة في القمة، بعرض أحدث التقنيات المتعلقة في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وأنظمة أرضيات ذكية لتوليد الطاقة وتقنيات حديثة لالتقاط الكربون.

وخلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، قامت شركات عالمية من بريطانيا، والصين، وبلغاريا، واليابان، وأستراليا، وألمانيا، وغيرها من الدول، بعرض أحدث التقنيات في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، مثل أجهزة تقيس الطاقة الشمسية وفي الوقت نفسه تقوم بتنظيفها، وسيارات كهربائية بتصميم آمن ومستدام، وطائرات كهربائية تعمل تاكسي جوياً وتنقل البضائع، وأحدث تقنيات طاقة الرياح وأنظمة طاقة شمسية ذكية.

واختتمت القمة العالمية لطاقة المستقبل فعالياتها ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، بعد أن شهدت مشاركة أكثر من 450 شركة عارضة وحوالي 400 خبير متحدث.



جهود عالمية

وقال وليد الكلاش، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «سمارت إنرجي» السويسرية: يعد هذا الحدث حافزاً أساسياً لتطوير التعاون في قطاع الطاقة، إذ يبرز مكانة أبوظبي مركزاً محورياً يربط بين الطلب العالمي على الطاقة النظيفة وخبرات المنطقة الواسعة في مجال الاستثمار والتنفيذ، كما يتيح فرصاً واعدة لتوسيع النطاق الجغرافي لمبادرات الطاقة النظيفة خارج أبوظبي، مع التركيز بشكل خاص على تطبيقات الهيدروجين الأخضر في القطاعات التي تواجه تحديات.

وأكد أن قطاع الطاقة يشهد تحولاً جذرياً، مدفوعاً بتطورات تقنيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون، مدعومة جميعها بالذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الطاقة إلى أقصى حد، ويقود هذا التوجه استثمارات في الابتكار والتنفيذ مما يضع الدولة في طليعة الجهود العالمية لخفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي، وفي الوقت نفسه، تعزز هذه الجهود أمن الطاقة وتحفز النمو الاقتصادي.

قال جان كو، مدير الحلول بشركة «فورتيكس إنفو» الصينية: إن الشركة تقدم العديد من حلول المدن الذكية للمدن حول العالم، فعلى سبيل المثال، نوفر روبوتات الخدمات الحضرية وبرمجيات الإدارة الذكية كما تقدم أجهزة «إنترنت الأشياء».

وأشار إلى أن تواجد الشركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، يأتي لأهمية السوق الإماراتي وتركيز الدولة بشكل أساسي على الاستدامة والطاقة الخضراء، وأكد أن «الإمارات تعد سوقاً كبيراً جداً يتمتع بإمكانات هائلة تتيح لنا فرصاً واسعة للنمو والتطوير».



طاقة كهربائية

قال بول برايس، الرئيس العالمي للتسويق والاتصال شركة «بافيجن» البريطانية: نعرض تقنية حديثة ومتميزة، وهي عبارة عن نظام أرضي يتيح عندما تطأ القدم عليه توليد طاقة متجددة ينجم عنها طاقة كهربائية. وأضاف: مع كل خطوة تضيء الأضواء، حيث تولد كل خطوة ما بين 2 إلى 5 واط من الطاقة، وهذا يجعل النظام مثالياً للأرصفة وجميع أماكن المشاة ومراكز النقل والملاعب، وهو حل ممتاز لهذه الاستخدامات.

وأكد: «نحن هنا في القمة العالمية لطاقة المستقبل لنعرض آخر التقنيات الحديثة في نظام الأرضيات لإطلاق الطاقة الكهربائية»، مشيراً إلى أن «المنطقة تعد سوقاً مهمة للتوسع، وأن الإمارات بشكل خاص تتمتع بمكانة عالمية، وتتميز باستثماراتها في الاستدامة والطاقة المتجددة».

وقالت رينيه بوبشيفا، الرئيس التنفيذي لشركة «سولومار» البلغارية: «إن الشركة تعمل على تطوير وهندسة تقنيات جديدة تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع، وهي عبارة عن أنظمة وحلول مبتكرة تتيح التقاط نسبة قياسية تصل إلى 99% من الجسيمات الموجودة في الهواء، بما في ذلك الكربون الأسود». وأشارت إلى الرؤية الثاقبة لدولة الإمارات وقيادتها في مجال الاستدامة والجهود المبذولة في ذلك.