«غرفة الشارقة» تختتم «عروض الشارقة للتسوق»



الشارقة (الاتحاد)

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات «عروض الشارقة للتسوق 2025 - 2026» محققة نجاحاً كبيراً في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في مختلف مناطق الإمارة على مدار 46 يوماً وقدمت جوائز نقدية وعينية بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين درهم استفاد منها 800 فائز.

وامتدت العروض لتشمل مدينة الشارقة وصولاً إلى المنطقتين الوسطى والشرقية بمشاركة آلاف المحال التجارية ومراكز التسوق ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للتسوق، وتحقيق عوائد اقتصادية إيجابية انعكست بشكل مباشر على نمو مبيعات قطاع التجزئة، وزيادة الزخم السياحي بما يتماشى مع استراتيجية الغرفة في دعم الاقتصاد المحلي.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن قطاع التجزئة يمثل ركيزة أساسية في منظومة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن العروض الترويجية تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث يستوعب قطاع التجزئة في الشارقة آلاف المنشآت التجارية، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، مضيفاً أن «الغرفة» تعمل وفق إستراتيجية متكاملة تربط بين تنشيط الحركة التجارية، وتعزيز القطاع السياحي، ودعم الأسر المنتجة والمزارعين المحليين، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، ويرسّخ مكانة الشارقة وجهة استثمارية وتجارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشار عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة إلى أن الموسم سجّل حضوراً جماهيرياً لافتاً تجاوز التوقعات، حيث شهدت مراكز التسوق المشاركة تدفقاً مستمراً من الزوار طوال فترة العروض، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع التي تزامنت مع الفعاليات الترفيهية والسحوبات في عدد من المراكز التجارية.

وأشار إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية كدائرة شؤون الضواحي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في توسيع قاعدة المستفيدين ومضاعفة الأثر الاقتصادي للحدث، مؤكداً أن العروض نجحت في الجمع بين الترويج التجاري والترفيه العائلي، ودعم الموروث الإماراتي.

وأكد جمال بوزنجال المنسق العام لعروض الشارقة للتسوق أن العروض الترويجية شهدت تطويراً نوعياً في توزيع الفعاليات التي أسهمت في جذب رواد التسوق، وشملت المنطقتين الوسطى والشرقية، إلى جانب مدينة الشارقة في ظل الحرص على تنويع المحتوى الترفيهي ليلائم مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، مشيراً إلى أن فريق العمل نجح في تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة خلال أسابيع العروض تراوحت بين الأنشطة التفاعلية والعروض التراثية والمسابقات العائلية، مؤكداً أن برنامج العروض حظي باستحسان الجمهور والشركاء التجاريين، بما يعزز جهود «الغرفة» لمواصلة إثراء عروض التسوق وإسعاد الجمهور.