اقتصاد

«رُوّاد الشارقة» تعتمد تمويل مشروعين جديدين بقيمة 800 ألف درهم

18 يناير 2026 21:01


الشارقة (الاتحاد)

 اعتمدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» والملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تمويل مشروعين رياديين جديدين بإجمالي 800 ألف درهم.

وأثنى حمد علي عبدالله المحمود دائرة التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع الأربعين للجنة تمويل المشاريع التابعة للمؤسسة الذي عقد أمس الأول برئاسته على جهود اللجنة خلال 2025 والذي شهد عقد 8 اجتماعات، مؤكداً أهمية مواصلة توفير سبل الدعم والمساندة والتمويل كافة للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة وبما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية ويسهم في تنويع وتنافسية الأنشطة والخدمات في القطاعات كافة في الإمارة.
واطلع الاجتماع على موقف سقف التمويل المخصص لعام 2025، إلى جانب استعراض قائمة قرارات الموافقات التمويلية المعتمدة خلال العام الماضي والتي بلغت 21 موافقة بإجمالي 6 ملايين درهم، منها 19 موافقة من برنامج التمويل المباشر بقيمة 4.3 مليون درهم وموافقتين بنظام التمويل عبر المصارف وقيمة 1.7 مليون درهم.
واستعرضت اللجنة الفنية لتمويل المشاريع قائمة المشاريع الجديدة المتقدمة بطلبات التمويل وعدد من طلبات إعادة النظر لبعض المشاريع التي لم تحصل على الموافقة في الاجتماعات السابقة واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

