اقتصاد

منصة «بيج ديل هب» تُسرّع صفقات الأغذية قبيل انطلاق«جلفود 2026»

منصة «بيج ديل هب» تُسرّع صفقات الأغذية قبيل انطلاق«جلفود 2026»
18 يناير 2026 21:03


دبي (الاتحاد)
 تواصل منصة «بيج ديل هب» التابعة لمعرض جلفود 2026 الذي يعقد يوم 26 يناير الجاري تعزيز دورها في تسريع وتيرة التجارة العالمية للأغذية قبل أسبوعين من انطلاق الحدث، عبر تمكين الشركات وصناع القرار من عقد الاجتماعات وإبرام المفاوضات وتأمين الصفقات قبل افتتاح المعرض، بمشاركة تمتد عبر ست قارات.

وتوفر «بيج ديل هب»، بصفتها منصة متخصصة للربط المبكر بين المشترين والبائعين، مزايا تنافسية للشركات المنضمة تشمل الظهور المسبق، وأولوية التواصل، وحجز مواقع متقدمة مع نخبة من كبار المشترين والموردين عالمياً.
واستقطبت المنصة مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية، إذ يشغل أكثر من 90% من المسجلين مناصب عليا وأدواراً مباشرة في اتخاذ القرار، ويمثلون مختلف القطاعات الرئيسة ضمن سلسلة القيمة الغذائية.
وتضم قاعدة المشاركين مستوردين وموزعين وتجار جملة ومصنعين وتجار تجزئة وشركات تكنولوجيا أغذية من أسواق متعددة حول العالم.
وتعكس «بيج ديل هب» التطور المتواصل لـ«جلفود» وتركيزه على اقتصاد غذائي ذكي ومترابط قائم على الكفاءة وتحقيق نتائج تجارية ملموسة، حيث تُتيح للشركات الجاهزية المسبقة للأعمال من خلال مواءمة الشراكات، وجدولة الاجتماعات قبل انطلاق المعرض، وبدء المفاوضات مبكراً، بما يمكّن المشاركين من دخول الحدث بخطط عمل واضحة وعقود قيد التنفيذ.
وتقام فعاليات معرض «جلفود 2026» خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ومدينة إكسبو دبي، بمشاركة واسعة من صناع القرار ورواد صناعة الأغذية من مختلف أنحاء العالم.

