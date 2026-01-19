الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ارتفاع قياسي للذهب والفضة

سبائك من الذهب والفضة(أرشيفية)
19 يناير 2026 08:12

سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية الاثنين.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى ‍4670.‍01 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 01.10 ‌بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على ​الإطلاق عند 4689.39 دولار.

وقفزت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب تسليم فبراير 1.8% إلى 4677 دولارا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 % إلى 93.‍85 دولار للأوقية ‌بعد أن ‌لامست مستوى غير مسبوق عند 94.08 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين ‌1.9% في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولار للأوقية، وارتفع ⁠البلاديوم 0.5 % إلى ⁠1809 دولارات للأوقية.



المصدر: وكالات
