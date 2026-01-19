ارتفاع قياسي للذهب والفضة

سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية الاثنين.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4670.01 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 01.10 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار.
وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.8% إلى 4677 دولارا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 % إلى 93.85 دولار للأوقية بعد أن لامست مستوى غير مسبوق عند 94.08 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.9% في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 1809 دولارات للأوقية.