أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"طيران الإمارات" تضيف 4 رحلات أسبوعية جديدة إلى مانيلا

"طيران الإمارات"
19 يناير 2026 13:03

تعتزم طيران الإمارات إضافة 4 رحلات أسبوعية جديدة بين دبي ومانيلا، وذلك في إطار استراتيجيتها المتواصلة للنمو في جنوب شرق آسيا والتزامها طويل الأمد تجاه جمهورية الفلبين.

وستُسيّر طيران الإمارات الرحلة رقم "ئي كيه 330" أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت اعتباراً من 2 أبريل المقبل.

وسيتم تشغيل الرحلتين بطائرة البوينج 777، والمزوّدة بثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً قابلاً للتحول إلى أسرّة مسطّحة في درجة الأعمال، و304 مقاعد رحبة في الدرجة السياحية.

ومع هذا التوسع، ستوفّر الناقلة خيارات أوسع وربطاً محسّناً لمسافري الأعمال، والعملاء من قطاع الشحن البحري، إلى جانب الجالية الفلبينية الكبيرة عبر شبكة طيران الإمارات العالمية، بما يشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية، والكويت، وألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا، وتركيا، والبرتغال، وجنوب أفريقيا.

وتستوعب طائرة الإمارات البوينغ 777 ما يصل إلى 20 طناً من الشحن في عنبر الشحن السفلي مع حمولة ركاب كاملة.

ومع إضافة أربع رحلات أسبوعية جديدة إلى عملياتها المتجهة إلى مانيلا باستخدام هذه الطائرة عريضة البدن، ستعزّز طيران الإمارات سعتها للشحن الجوي، بما يدعم حركة الواردات والصادرات بين مانيلا ودبي، وكذلك مع أسواق تجارية رئيسية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة وشبه الجزيرة الهندية.

المصدر: وام
طيران الإمارات
مانيلا
الفلبين
