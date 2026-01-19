29.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



استهّلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاعات جيدة على مستوى الأداء والنشاط، حيث أغلقت المؤشرات في المنطقة الخضراء، لتصل مكاسب القيمة السوقية إلى 29.46 مليار درهم منها 26.26 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي إلى 3.125 تريليون درهم ونحو 3.2 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي إلى 1.45 تريليون درهم.



سوق أبوظبي

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً بمقدار 47.24 نقطة وبنسبة 0.46% عند مستوى 10170.5 نقطة. وزادت قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.343 مليار درهم، شملت ما يزيد على 358.53 مليون سهم عبر 23174 صفقة.

وتصدّر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 163.33 مليون درهم، وتلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 123.58 مليون درهم، ثم «الفا ظبي القابضة» بقيمة 101.59 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 46.12 مليون سهم، وتلاه سهم «دانة غاز» بتداول 46 مليون سهم، ثم «عنان للاستثمار» بنحو 30 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «عنان للاستثمار» بنسبة 14.4% ليغلق عند 1.27 درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.26% إلى 22.6 درهم، و«مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 3.12% إلى 3.3 درهم، وأيضاً «أدنوك للغاز» بنسبة 0.28% إلى 3.53 درهم، و«دانة غاز» بنسبة 1.35% إلى 0.897 درهم، فيما ارتفع سهم «فيرتيغلوب» بنسبة 3.61% إلى 2.58 درهم.

سوق دبي المالي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بمقدار 27.39 نقطة وبنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6343.53 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 581.67 مليون درهم، بعد التعامل على 239 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13099 صفقة.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «دبي الإسلامية للتأمين» بنسبة 15% إلى 0.437 درهم، و«سلامة للتأمين» بنسبة 12.12% إلى 0.86 درهم، و«دبي للمرطبات» بنسبة 6.43% إلى 21.5 درهم، وأيضاً «اكتتاب القابضة» بنسبة 5.55% إلى 0.532 درهم، وسهم «الإثمار القابضة» بنسبة 2.81% إلى 0.256 درهم. كما سجلت أسهم نشطة ارتفاعات جيدة وأهمها «إعمار العقارية» بنسبة 1% إلى 14.6 درهم، وأيضاً «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.37% إلى 9.62 درهم، فيما ارتفع سهم «ديوا» بنسبة 1.69% إلى 3 دراهم.