تعاون بين «الطاقة والبنية التحتية» و«أجيليتي» لتعزيز كفاءة الطاقة



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تفاهم، مع شركة «أجيليتي»، المتخصّصة في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي لمراكز البيانات وأنظمة التبريد المركزي في دولة الإمارات، بما يدعم جاهزية البنية التحتية الوطنية لمتطلبات النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعزز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.

وبموجب المذكرة، التي وقّعها عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعن «أجيليتي» طارق سلطان، رئيس مجلس الإدارة، ستوظّف الشركة تقنيات أنظمة التحكم الذكية المطوّرة من قبل «فيدرا»، الرائدة عالمياً في حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك الطاقة، وذلك لإدارة أنظمة الطاقة والتبريد وتوزيع الأحمال التشغيلية في مراكز البيانات الحديثة، في ظل الارتفاع المتزايد في كثافة الأحمال ومتطلبات الكفاءة والأداء.

وترسي المذكرة إطاراً للتعاون يشمل تنفيذ دراسة متخصّصة، تمهيداً لإطلاق مشروع تجريبي لتقييم تطبيق نماذج التعلّم المعزّز ضمن البنية التحتية الصناعية، وقد أثبتت هذه الحلول قدرتها على خفض استهلاك الطاقة بنسب كبيرة، وتقليل النفقات الرأسمالية المرتبطة بأنظمة التبريد، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة والمرونة والموثوقية التشغيلية، لا سيما في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة.

وستمكّن هذه الشراكة الجانبين من تقييم فرص التوسّع في تطبيق حلول التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، ودعم مستهدفات الاستدامة وكفاءة الطاقة، انسجاماً مع استراتيجية الحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وقال المهندس شريف العلماء، إن تعزيز كفاءة البنية التحتية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشكّل ركيزة أساسية ضمن أجندة دولة الإمارات للتنافسية والاستدامة.

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي في إطار تبنّي حلول عملية قائمة على التكنولوجيا المتقدمة، تسهم في خفض استهلاك الطاقة، وتعزيز موثوقية البنية التحتية، وترسيخ ريادة الدولة في تطوير الجيل الجديد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال طارق سلطان، إن هذه الشراكة تعكس أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في ظل التحولات المتسارعة، التي يقودها الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية، حيث تبرز كفاءة التشغيل كعامل حاسم، مشيراً إلى أن توظيف أنظمة التحكم الذكية يسهم في تحويل منظومات الطاقة والتبريد المعقّدة إلى بيئات متكاملة وقابلة للتكيّف، بما يعزّز الكفاءة والمرونة والعوائد الاقتصادية على المدى الطويل.