«إي آند» و«آي بي إم» تكشفان عن الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المؤسسات



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إي آند»، وشركة « آي بي إم - IBM» شراكة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ أسس الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المجموعة في «إي آند»، بدءاً من مجالات السياسات وإدارة المخاطر والامتثال.

وجرى الكشف عن هذه المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في تأكيد واضح على انتقال «إي آند» من استخدام روبوتات الدردشة التقليدية القائمة على معالجة اللغات الطبيعية إلى نماذج ذكاء اصطناعي موجهة نحو العمل، ومندمجة بعمق في الأنظمة التشغيلية الأساسية.

وقدمت «إي آند» و«IBM» حلولاً متقدمة للذكاء الاصطناعي الوكيل والمعتمدة على محفظة حلول IBM

Orchestrate watsonx، التي توفر أكثر من 500 أداة ووكيل متخصص وقابل للتهيئة من IBM وشركائها بهدف تمكين الموظفين والمراجعين من الوصول السريع والدقيق إلى المعلومات القانونية والتنظيمية ومعلومات الامتثال، وتحليلها وتفسيرها بكفاءة أعلى.

ومع تكاملها مع حلول OpenPages IBMو watsonx التشغيلية تقدم هذه الحلول استجابات دقيقة وواضحة وقابلة للتتبع، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة على مستوى المؤسسات، ويدعم اتخاذ قرارات موثوقة

ويُظهر الدليل المشترك لإثبات المفهوم، الذي طورته كل من IBM و«إي آند» وشركة (GBM) خلال فترة ثمانية أسابيع، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل أن يعمل بفاعلية على مستوى المؤسسة في ظروف تشغيلية واقعية.

وقادتIBM، بدعم من فريق Engineering Client، تصميم الحل وتكامله، فيما قدمت شركة (GBM) دعماً محورياً في التنفيذ بفضل خبرتها العميقة في بيئة OpenPages وAssistant Watsonx الخاصة بشركة «إي آند» وأبرز هذا التعاون قدرات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز أنماط الأسئلة والأجوبة التقليدية، لتشمل التفكير واتخاذ الإجراءات، مع الالتزام الصارم بإطار الحوكمة والمخاطر والامتثال المعتمد لدى «إي آند».

وعلى هذا الإنجاز، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند:» «نطمح إلى الانتقال من حالات استخدام محدودة للذكاء الاصطناعي إلى ذكاء اصطناعي وكيل على مستوى قطاعات الأعمال، يتمتع بالثقة والحوكمة والتكامل العميق مع آليات العمل المؤسسي. ونعمل من خلال تعاوننا مع IBM، على دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في عمليات إدارة المخاطر والامتثال، بما يسرّع اتخاذ القرار، ويوفر تحليل متسق للسياسات لتبني أوسع للذكاء الاصطناعي الوكيل عبر المجموعة».