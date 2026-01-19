«حرة مطار الشارقة» تستقطب «إكسيد جيوتكستايل»

الشارقة (الاتحاد)

استقطبت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في خطوة جديدة تعكس مكانة إمارة الشارقة كوجهة رائدة للصناعات النوعية شركة إكسيد جيوتكستايل إحدى شركات إكسيد الصناعية والأولى من نوعها في الدولة والمتخصصة في قطاع الألياف وإنتاج الجيوتكستايل والأنسجة الصناعية المستخدمة في الإنشاءات ومشاريع البنية التحتية والقطاعات البيئية والصناعية حيث دشنت الشركة مصنعها على مساحة بلغت نحو 175 ألف قدم مربع في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3.125 الف طن.

وتم تدشين المصنع الجديد من جانب سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة لمطار الشارقة الدولي ومحمد الأمير الرئيس التنفيذي لـ مجموعة «إكسيد الصناعية» بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وجال المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع الجديد واطلعوا على آليات التشغيل والعمل والمنتجات التي تصنعها الشركة لعملائها في الأسواق المحلية والعالمية وتعرفوا على أحدث المعدات والتقنيات المبتكرة في مجال تصنيع الجيوتكستايل غير المنسوج بطريقة إبرة الوخز من البولي بروبيلين والبوليستر إضافةً إلى إنتاج ألياف البولي بروبيلين القصيرة عالية الجودة إلى جانب المختبرات المزودة بأحدث الأجهزة لاختبار ومراقبة جودة المنتجات بدقة عالية لضمان مطابقتها لأعلى المعايير الدولية مع الالتزام الكامل بالجودة والكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية في جميع مراحل الإنتاج.

ويأتي تدشين مصنع شركة إكسيد جيوتكستايل في وقت يشهد فيه قطاع الألياف وإنتاج الجيوتكستايل والأنسجة الصناعية نمواً متسارعاً على المستوى العالمي ويتركز معظم الطلب على الجيوتكستايل في مشاريع الطرق والبنية التحتية للنقل التي تمثل أكبر استخدام لهذه المواد ما يعكس أهمية استثمارات مثل هذا المصنع في دعم هذه المشاريع وتحقيق الاستدامة والكفاءة في تنفيذها.

وتهدف الشركة من خلال تدشين مصنعها الجديد إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الإمدادات لمشاريع البنية التحتية الكبرى في الإمارات وبناء شراكات طويلة الأمد مع المقاولين والاستشاريين إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع نطاق منتجاتها لتشمل حلول هندسية مبتكرة مثل «الجيوجريد و»الكومبوزيت«إلى جانب تعزيز حضورها في أسواق التصدير ضمن دول الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا بما يتماشى مع نمو مشاريع البنية التحتية والمبادرات المستدامة.

وأكد سعود سالم المزروعي أن تدشين مصنع شركة إكسيد جيوتكستايل في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي يمثل إضافة نوعية جديدة لمسيرة النمو الصناعي في الإمارة ويعكس الثقة المتزايدة التي توليها الشركات للبيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الشارقة حيث تؤكد هذه الخطوة قدرة «حرة مطار الشارقة الدولي» على استقطاب مشاريع صناعية متقدمة تعتمد أحدث التقنيات وهو ما ينسجم مع توجهات الإمارة في دعم الصناعات المبتكرة ورفع كفاءة سلسلة التوريد لقطاعي البنية التحتية والإنشاءات ولا سيما أن المصنع الجديد يتميز بقدرته على توفير منتجات ذات جودة عالمية بما يلبي احتياجات مشاريع البنية التحتية المتنامية على مستوى الإمارة والدولة.

كما أكد حرص الهيئة على توفير بيئة أعمال محفزة وخدمات لوجستية مبتكرة قادرة على تمكين مثل هذه المشاريع النوعية بما يواكب رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها نحو التحول الصناعي المستدام ويسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «صنع في الإمارات» التي تشكل إطاراً مهماً لتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة.

من جانبه أكد محمد الأمير أن اختيار الشارقة جاء نتيجة البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الإمارة والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة والبيئة الصناعية المتكاملة التي تتميز بها حرة مطار الشارقة الدولي والتي تتوافق مع أهداف الشركة في التصنيع والتصدير إلى جانب موقعها الاستراتيجي المتميز والقرب من شبكات النقل الرئيسة ما يجعلها منصة مثالية لتوسيع العمليات الإقليمية والدولية مشيراً إلى أن المصنع الجديد في الشارقة سيسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية المتقدمة التي تمتلكها الشركة والتي تعمل بنظام إنتاج آلي بالكامل يعتمد أحدث المعدات الأوروبية.