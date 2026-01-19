رأس الخيمة تستقبل 1.35 مليون زائر وتسجل 12% نمواً في العائدات السياحية في 2025

حققت إمارة رأس الخيمة أداءً سياحياً قياسياً خلال عام 2025، مسجلة نمواً في عدد الزوار بنسبة 6% ليصل إلى 1.35 مليون زائر، بالتزامن مع ارتفاع في العائدات السياحية بنسبة 12%، وهو ما يمثل محطة مفصلية في مسيرة الإمارة نحو تحقيق مستهدفات عام 2030 الرامية لاستقطاب 3.5 مليون زائر سنويا ومضاعفة عدد الغرف الفندقية.

وشهد هذا العام التحولي تعيين فيليبا هاريسون في منصب الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في أغسطس 2025، لتستهل بخبرتها الدولية الواسعة حقبة جديدة تركز على تعزيز التجارب السياحية وقيادة الاستراتيجية الوطنية للقطاع.

وأكدت هاريسون في تصريح لها أن العام كان استثنائياً بفضل النمو الكبير في أعداد الزوار، وتعزيز التجارب عبر الفعاليات والمشاريع الفندقية والشراكات، ملتزمة بمواصلة التطوير لتحقيق قيمة مضافة للزوار والمستثمرين والمجتمع المحلي.

وارتكز هذا النجاح على نمو لافت في الأسواق الدولية والمحلية، حيث ارتفعت أعداد الزوار من روسيا بنسبة 20%، والصين بنسبة 19%، والهند بنسبة 14%، والمملكة المتحدة بنسبة 10%، إضافة إلى نمو السوق المحلي بنسبة 7%، كما ساهم التوسع في شبكة الربط الجوي عبر شراكات مع شركات طيران مثل «إنديغو» و«العربية للطيران» في تحقيق قفزات نوعية في أعداد الزوار من أسواق جديدة، مسجلة نمواً بنسبة 41% من رومانيا، و26% من بيلاروسيا، و22% من بولندا.

ولم يقتصر النمو على السياحة الترفيهية، بل حقق قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وحفلات الزفاف ارتفاعا في الإيرادات بنسبة تجاوزت 25%، مدعوماً باستضافة فعاليات كبرى ومؤتمرات دولية عززت مكانة الإمارة كمركز إقليمي لفعاليات الأعمال.

وعلى صعيد البنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية، واصلت رأس الخيمة تنويع محفظتها الفندقية بافتتاح فندقي «روڤ جزيرة المرجان» و«سو/ رأس الخيمة»، مع الإعلان عن مشاريع مستقبلية لعلامات تجارية عالمية مثل «جانو» و«فور سيزونز» و«فيرمونت» و«تاج» و«إن إتش كوليكشن»، ويبرز مشروع «وين جزيرة المرجان» كأحد أهم المشاريع، حيث وصلت أعمال بناء البرج المكون من 70 طابقاً إلى ارتفاع 283 متراً، ومن المتوقع افتتاحه في عام 2027 بتكلفة 5.1 مليار دولار ليضم 1,530 غرفة، موفراً أكثر من 9,000 فرصة عمل.

وتكاملت هذه المشاريع مع الكشف عن مخططات تنموية ضخمة مثل «شاطئ مرجان» الممتد على مساحة 85 مليون قدم مربع، ومشروع «راك سنترال» الذي شهد بيع كافة أراضيه التجارية في غضون عام واحد، مما يعكس ثقة المستثمرين العالية.

وتعزيزا لمكانتها كوجهة عالمية، استضافت الإمارة سلسلة من الفعاليات الكبرى، شملت نصف ماراثون رأس الخيمة بمشاركة قياسية بلغت 10,000 شخص، وطواف الإمارات، ومهرجان فن رأس الخيمة، وصولا إلى احتفالات رأس السنة التي سجلت رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لأكبر عرض جوي لطائرات الدرون.

كما واصلت الهيئة ترسيخ حضورها في سوق السياحة الفاخرة عبر الانضمام لشبكتي «فيرتوسو» و«سيرينديبيانز»، وتوقيع شراكات مع منصات حجز كبرى.

وفي إطار الاهتمام بالرأسمال البشري، أطلقت الهيئة تطبيق «BeRAK» لتعزيز تفاعل موظفي القطاع، ونظمت حفل جوائز التميز السياحي الأول، وهو النهج الذي توج بحصول الهيئة على جائزة «أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.