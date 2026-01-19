الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة دبي» تطلق مجموعة أعمال بيوت العطلات

«غرفة دبي» تطلق مجموعة أعمال بيوت العطلات
19 يناير 2026 21:27

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجموعة أعمال بيوت العطلات، بهدف تعزيز نمو وتطور القطاع، وتوفير منصة موحّدة تمثل الشركات المتخصصة في إدارة بيوت العطلات وتدعم مصالحها.

ووفق بيان صحفي ستتولى مجموعة أعمال بيوت العطلات في دبي التنسيق والتعاون بشكل منتظم مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لمناقشة واقع القطاع وفرصه وتحدياته، واستكشاف سبل تطوير السياسات، ودعم نمو قطاع بيوت العطلات على المدى الطويل.
ويأتي تأسيس المجموعة في ظل النمو المتواصل الذي تشهده بيوت العطلات في دبي، حيث يصل عدد الشركات المتخصصة في القطاع والمسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي إلى 2,928 شركة.
ويأتي هذا النمو في ظل الأداء الاستثنائي الذي يشهده قطاع السياحة في الإمارة، حيث تسجل أعداد الزوار الدوليين الذين تستقطبهم دبي نمواً متواصلاً مما يسهم بارتفاع الطلب على بيوت العطلات في كافة مناطق الإمارة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن إطلاق مجموعة أعمال بيوت العطلات تمثل خطوة نوعية لتحفيز استدامة وتنافسية هذا القطاع الحيوي، حيث تشكل منصة فعالة لتمثيل مصالح الشركات العاملة في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود غرفة تجارة دبي لتفعيل دور مجموعات الأعمال كحلقة وصل رئيسية بين مجتمع الأعمال وصناع القرار، بهدف تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفّزة، وتبادل أفضل الممارسات، ودفع عجلة الابتكار في كافة القطاعات.
وستعمل المجموعة على تقديم مقترحات لتطوير السياسات التنظيمية بما يسهم في تعزيز استدامة نمو القطاع على المدى الطويل، كما ستركز على الارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع، وتعزيز فهم الأطر القانونية بما يسهم في ترسيخ جاذبية دبي كوجهة سياحية مرموقة عالمياً.

