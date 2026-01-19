«جي إف إتش بارتنرز» تستثمر في قطاع التخزين المبرد في الولايات المتحدة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» شركة إدارة الاستثمارات والذراع العالمية للاستثمار العقاري لمجموعة جي إف إتش المالية، استكمال استثمارٍ مشترك في شركة «كولد لينك لوجستيكس»، المتخصصة في مجال تشغيل وإدارة مرافق التخزين المبرد وإحدى أكبر عشر منصات خاصة للخدمات اللوجستية المزودة بأنظمة التحكم الحراري في أميركا الشمالية.

وجاء الاستثمار بالشراكة مع سلايت لإدارة الأصول، المستثمر العالمي المتخصص في العقارات والبنية التحتية الأساسية، وبمشاركة صناديق تُدار من قبل «هاملتون لين» المدرجة في بورصة ناسداك، إلى جانب ائتلاف من المستثمرين المؤسسيين المشاركين.

وتمتلك وتدير «كولد لينك لوجستيكس» شبكة متنوعة جغرافياً من مرافق التخزين الحديثة المزودة بأنظمة التحكم الحراري والموزعة استراتيجياً عبر أبرز ممرات الغذاء والخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة.

وتضم المنصة تسع منشآت بسعة تخزين إجمالية تتجاوز 78 مليون قدم مكعب، وتوفر حلول تخزين شاملة تشمل التجميد والتبريد والتخزين في درجات الحرارة العادية، إلى جانب خدمات ذات قيمة مضافة، مثل انتقاء العبوات والتجميد السريع ووضع الملصقات وحلول الشحن وغيرها.

ومع قاعدة عملاء تتجاوز 250 عميلًا عبر أكثر من 10 فئات غذائية، أرست««كولد لينك» علاقات طويلة الأمد مع منتجي وموزعي وتجار الأغذية في السوق الأميركية.

ومن المتوقع أن يدعم هذا الاستثمار المرحلة المقبلة من نمو الشركة وتوسعها في أسواق استراتيجية إضافية.

وتعكس هذه الصفقة التوجه الاستراتيجي «جي إف إتش بارتنرز» تجاه قطاع التخزين المبرد كأحد القطاعات الفرعية الدفاعية ومرتفعة النمو ضمن استراتيجيتها الأوسع للاستثمار في الخدمات اللوجستية.

ويواصل قطاع التخزين المبرد في الولايات المتحدة الاستفادة من عوامل هيكلية داعمة قوية، تشمل النمو السكاني وزيادة استهلاك الأغذية الطازجة والمجمدة والتوسع السريع في التجارة الإلكترونية للمواد الغذائية وتطور متطلبات سلامة الأغذية وتتبّعها. وتسهم هذه العوامل في تعزيز الطلب على الأصول اللوجستية المزودة بأنظمة التحكم الحراري والمتموضعة في مواقع استراتيجية، بما يدعم سلاسل إمداد غذائية مرنة ومستدامة على مستوى البلاد.

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز» إن التخزين المبرد يعد أحد أكثر القطاعات جاذبية ضمن منظومة الخدمات اللوجستية اليوم، مدفوعاً بطبيعة الطلب الأساسية والحاجة إلى بنية تحتية حديثة وقابلة للتوسع، مؤكداً أن التعاون مع سلايت وهاملتون لين والمستثمرين المشاركين يأتي لدعم مسيرة نمو شركة كولد لينك، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل للشركاء المؤسسيين.