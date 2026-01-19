«إن إم دي سي إنفرا» تستحوذ على حصة 51% من «لانتانيا أجواس» الإسبانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إن إم دي سي جروب»، عن دخول شركتها التابعة والمملوكة بالكامل «إن إم دي سي إنفرا» في اتفاقية استحواذ على حصة 51% من «لانتانيا أجواس» التابعة لشركة «جروبو لانتانيا» الإسبانية، وذلك لتكوين كيان دولي رائد في قطاع المياه، في حين ستبقى الحصة المتبقية البالغة 49 % مملوكة لمجموعة لانتانيا.

وبعد إتمام الاستحواذ، ستعمل الشركة تحت اسم «لانتانيا إن إم دي سي ووتر»، وستحتفظ بفريق الإدارة الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن استكمال الصفقة مرهون بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ونظراً للتحديات الحالية المرتبطة بندرة المياه والحاجة إلى حلول فعّالة وإدارة مستدامة للموارد، جاء تعاون الشركتين ليعكس التزامهما المشترك بتقديم حلول فعّالة لأحد أكثر الاحتياجات الحيوية أهمية للمجتمعات حول العالم.

وستجمع شركة «لانتانيا ووتر إن إم دي سي» بين القدرات التقنية والإمكانات الواسعة لدى «إن إم دي سي جروب»، والخبرة وسابقة الأعمال لدى «لانتانيا» في مجالات التحلية والمعالجة وإعادة تدوير المياه، بالإضافة إلى المشاريع الصناعية الكبرى، وذلك بهدف إنشاء شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية المائية.

وستضم الشركة الجديدة، التي تحمل الاسم الجديد «لانتانيا إن إم دي سي ووتر» أكثر من 300 متخصص، ومحفظة مشاريع عبر عدة دول بقيمة إجمالية تبلغ ملياري درهم، وهو ما يشكّل قاعدة راسخة تدعم آفاق نموها المستقبلية.

ووفقاً للاتفاقية، ستعمل الشركة بهيكل إدارة مشترك يمكّنها من تعزيز قدراتها المالية والتكنولوجية والتشغيلية، وتوسيع حضورها في أسواق استراتيجية تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أسواق جنوب وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «إن إم دي سي جروب»، إن هذا الاستحواذ يُمثّل أول دخول لشركة «إن إم دي سي جروب» للسوق الأوروبي، حيث تسعى لنقل الخبرات والإمكانات الإماراتية إلى شركة لانتانيا بهدف التوسع بأعمالها، كما تأتي هذه الخطوة ضمن أهدافها الاستراتيجية للتوسع الجغرافي وتنويع عمليات «إن إم دي سي إنفرا» في العديد من الأسواق والأنشطة المختلفة.

وأضاف أن «إن إم دي سي جروب» أدركت منذ زمن حجم التحديات العالمية المتعلقة بنقص المياه، لذلك ستمكّنها «لانتانيا إن إم دي سي ووتر» من المساهمة في تخطي هذه العقبات من خلال تسخير قدرات الابتكار وتطوير الحلول السباقة.

من جانبه قال فيديريكو أفيلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لانتانيا، إن هذا التعاون يجسّد محطة تاريخية فارقة في مسيرة المجموعة ونقطة تحوّل بالنسبة لشركة «لانتانيا أجواس».

وأضاف أن الخبرات التقنية والإمكانات لدى «إن إم دي سي جروب»، إلى جانب إمكانات لانتانيا الهندسية وخبرتها في هذا القطاع، ستمكّننا من تنفيذ مشاريع كبرى بشكل مشترك وإرساء معايير عالمية في حلول المياه المستدامة، مشيراً إلى أن الثقة للرؤية المشتركة التي تُركّز على تعزيز الابتكار وكفاءة الطاقة والاستدامة في كل المشاريع، ستسهم بشكل ملموس في تعزيز أمن المياه العالمي.