«يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكونغولي» يستكشف فرص الشراكات



كولويزي (الاتحاد)

ترأّس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً حكومياً وتجارياً رفيعاً إلى مدينة كولويزي عاصمة مقاطعة لوالابا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لحضور يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكونغولي.

وأتاح الحدث فرصة لتعزيز الروابط الاقتصادية والارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص، واستحداث شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين.

والتقى معالي الزيودي معالي فيفي ماسوكا سايني، رئيسة حكومة مقاطعة لوالابا الغنية بالموارد المعدنية، إلى جانب عدد من الوزراء المسؤولين عن الطاقة والبنية التحتية والسياحة والتعدين.

وشهد «يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكونغولي» حضور ممثلين رفيعي المستوى عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين، حيث استكشف المشاركون فرص التعاون في قطاعات رئيسية، بهدف تسريع تنويع الاقتصاد والنمو المستدام المتبادل.

وعقدت الاجتماعات في كولويزي، التي تُعدّ مركزاً رئيسياً للتعدين والنقل وعاصمة مقاطعة لوالابا، والمعروفة كإحدى أبرز مراكز القوة الاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتقوم المقاطعة بدور محوري في اقتصاد الكونغو، حيث تضم موارد معدنية غنية تشمل النحاس والكوبالت، وتحتل مكانة مهمة في مشاريع البنى التحتية الضخمة، بما يشمل ممر لوبيتو ومحطة نزيلو 2 للطاقة الكهرومائية، ما يظهر أهميتها الاقتصادية الإستراتيجية.

والتقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، خلال زيارته، بعدد من الوزراء في حكومة إقليم لوالابا، هم معالي الدكتور بيتشو كايندا وزير الصحة، ومعالي مويس موكيبي وزير البنية التحتية، ومعالي جيفري ماسوكا وزير الطاقة، ومعالي أشيل موتيتيكي وزير المالية.

وأكد معالي الزيودي، عقب الاجتماعات، حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاقتصادية الوطيدة القائمة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، إدراكاً منها للإمكانات الهائلة لهذه الشراكة طويلة الأجل، فيما تجسّد هذه الزيارة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون على تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة التي تحقق مصالح الدولتين، وعبر الاستفادة من نقاط القوة المشتركة، يمكن توليد فرص استثنائية للنمو عبر قطاعات متزايدة الأهمية.

وأجرى الزيودي والوفد المرافق له عدداً من الزيارات الميدانية شملت منجم كاموا، وبحيرة كاتيبي وغيرها.

ووقّع الجانبان، خلال الزيارة، 16 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاعات واعدة تشمل التعدين والطاقة الشمسية والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والبنية التحتية والإسكان والأدوية والثروة السمكية والرياضة.

وتعدّ جمهورية الكونغو الديمقراطية، بناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 70.75 مليار دولار، إحدى أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا، وأصبحت شريكاً تجارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، كما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الدولتين 2.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس نمواً سنوياً تصل نسبته إلى 19.2%.

وتواصل التجارة الثنائية ازدهارها، وستسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الاستثمارات العابرة للحدود، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

وتعمل دولة الإمارات على تعزيز روابطها مع أفريقيا، إدراكاً للإمكانات الاقتصادية الكبيرة في القارة، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها للتجارة الخارجية ومبادرة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تقودها، فيما بلغت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية 112 مليار دولار عام 2024، ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق.

وخصصت دولة الإمارات، بصفتها مستثمرة عالمية رائدة، ما يفوق 110 مليارات دولار لأفريقيا منذ عام 2019.