استثمار إماراتي جديد في قيرغيزستان عبر الاستحواذ على حصة أغلبية في «40 كابيتال»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت» عن استحواذها على حصة بنسبة 51% في «40 كابيتال»، وهي شركة إماراتية متخصّصة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مع تركيز على مشاريع الطاقة الكهرومائية الجارية في دول رابطة الدول المستقلة، وبشكل رئيسي في جمهورية قيرغيزستان.

ويمثل هذا الاستحواذ، الذي تم توقيع اتفاقية بشأنه على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، دخول شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» إلى سوق قيرغيزستان، وتوسيع نطاق حضورها في دول رابطة الدول المستقلة، وذلك بعد استثمارها الأخير في أوزبكستان، كما يشكّل أول دخول للشركة في قطاع مشاريع الطاقة الكهرومائية الجارية كإحدى تقنيات الطاقة النظيفة الجديدة ضمن محفظتها المتنوعة.

وتأسّست شركة «40 كابيتال» في أبوظبي، حيث تعمل على تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة الكهرومائية الجارية، والتي تهدف إلى توفير كهرباء موثوقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية للمجتمعات والمناطق النائية.

وتسهم محفظة مشاريع الشركة في قيرغيزستان في دعم الجهود الوطنية لتعزيز أمن الطاقة، بالاستفادة من الموارد المائية الغنية التي تتمتع بها البلاد.

وقال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، إن هذا الاستثمار يعكس التزام الشركة المستمر بتوسيع حلول الطاقة النظيفة والموثوقة في الأسواق الناشئة، إلى جانب تنويع التقنيات التي نعتمد عليها في تحقيق أثر مستدام، مشيراً إلى أن مشاريع الطاقة الكهرومائية الجارية تُعد مكملاً طبيعياً لمحفظتنا، لا سيما في المناطق التي تتيح فيها الموارد المائية فرصًا لتوليد طاقة مستقرة وطويلة الأمد.

وأضاف أن قيرغيزستان تمثّل نقطة دخول استراتيجية إلى أسواق رابطة الدول المستقلة، بما يبني على زخم أعمالنا في آسيا الوسطى، ويعزّز دور «جلوبال ساوث يوتيليتيز» كمنصّة للاستثمار في الطاقة في دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة.

من جانبه، قال عبدالله النيادي الشريك المؤسس لشركة «40 كابيتال»: «40 مشروعاً، و140 جيجاواط ساعة، وإنارة 16 ألف منزل، وخفض أكثر من 125 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، هذا ما حققناه عبر الطاقة المتجددة».

ومن خلال هذه الشراكة، ستدعم «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، التوسع في محفظة «40 كابيتال» لمشاريع الطاقة الكهرومائية الجارية، مستفيدة من خبرتها في تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية للطاقة في الأسواق الناشئة.

وستواصل «40 كابيتال» العمل تحت إدارتها الحالية، مع الحفاظ على تركيزها على تطوير المشاريع وبناء الشراكات المحلية في دول رابطة الدول المستقلة، مع الاستفادة من القدرات الفنية والمالية والتشغيلية التي توفّرها «جلوبال ساوث يوتيليتيز».