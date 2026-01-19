«الإمارات للتطوير» و«جميرا» تطوران مشروعاً سكنياً فاخراً في جزيرة المارية بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الإمارات للتطوير»، المتخصصة في تطوير المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع «جميرا»، المتخصصة في قطاع الضيافة الفاخرة وعضو «دبي القابضة»، لتطوير مشروع «جميرا ريزيدنسيز جزيرة المارية» في أبوظبي، والذي يمثل مفهوماً جديداً للحياة الراقية يجمع بين حيوية المدينة وتجارب معيشية استثنائية ذات طابع هادف.

ويعد هذا التعاون محطة بارزة في مسيرة قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي، حيث يجلب معايير جميرا العالمية في الضيافة والتميّز التصميمي وجودة الخدمات إلى واحدة من أرقى الوجهات البحرية في العاصمة.

وقال طارق صيام، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للتطوير» إن هذه الشراكة مع جميرا محطة مفصلية في مسيرة الإمارات للتطوير، حيث نعمل على تقديم عنوان سكني أيقوني يرسّخ معايير جديدة في التميّز المعماري والحياة الحضرية الراقية ومن خلال موقعه الاستثنائي في جزيرة الماريه، يسهم المشروع في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للعقارات الفاخرة. كما أن الجمع بين الموقع الفريد للجزيرة والعلامة العالمية المرموقة لجميرا ينسجم تماماً مع رؤيتنا لتقديم مساكن تحمل علامات تجارية مستقبلية بمعايير غير مسبوقة من الفخامة وجودة الحياة.

وأضاف أن «الإمارات للتطوير» أعلنت في عام 2025 عن مجموعة من المشاريع العقارية البارزة في الدولة، كان من أبرزها برج سكني يحمل علامة «هيلتون» في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي، والذي قدم نموذجاً جديداً للحياة الحضرية الراقية، إلى جانب مشروع «ستيلر إيلي صعب» في جزيرة ياس بأبوظبي، الذي أضفى لمسة من الأناقة المستوحاة من عالم الأزياء الراقية، مقدماً أسلوب حياة حصري يتميز بتصاميم عالمية وتشطيبات فاخرة ومرافق استثنائية.

من جانبه قال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا إن مشروع «جميرا ريزيدنسيز جزيرة الماريه» يعد خطوة إستراتيجية في مسيرة نمونا، وباعتباره ثاني وجهاتنا في أبوظبي، ويعكس هذا المشروع تركيزنا على تطوير مشاريع عالية الجودة ويعزز مكانتنا الرائدة في الإمارات، ويأتي ضمن رؤيتنا لتوسيع وجهاتنا في هذه الفئة بعد إطلاق «جميرا مرسى العرب» في العام الماضي، والإعلان عن مشاريع «فندق ومساكن جميرا أسورا باي» و«جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات» في دبي، والتي تهدف للارتقاء بتجربة الحياة اليومية وإلهام مفهوم العيش الراقي.

ويتمتع مشروع «جميرا ريزيدنسيز جزيرة المارية» بموقع استراتيجي ضمن واحدة من أكثر المناطق نشاطاً للأعمال والتجزئة والترفيه في أبوظبي.

ويضم المشروع 253 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين غرفة واحدة وخمس غرف نوم، ويوفّر تصميماً معمارياً مدروساً يجمع بين الخصوصية وجودة الحياة السكنية في قلب العاصمة، كما يتميز بقربه من «الغاليريا مول» وإطلالته المباشرة على الواجهة البحرية مع سهولة الوصول إلى الممشى والقناة المائية وجزيرة الريم.