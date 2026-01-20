الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مؤشر أبوظبي يُغلق على ارتفاع و«دبي» يحلّق إلى مستويات جديدة

مؤشر أبوظبي يُغلق على ارتفاع و«دبي» يحلّق إلى مستويات جديدة
20 يناير 2026 16:16

حسام عبدالنبي (أبوظبي) واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي في ختام تعاملات اليوم، ليتمكن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية من الإغلاق في ختام التعاملات بعد تراجعه بنسبة طفيفة في منتصف تعاملات اليوم، فيما تمكّن مؤشر سوق دبي المالي من تجاوز مستوى 6360 نقطة لأول مرة، منذ عام 2006، والإغلاق عند مستوى 6375.28 نقطة ليواصل مسارة الصاعد بقوة على مدار الأسابيع الماضية.
وفيما يخص نشاط التداولات فقد استقرت معدلات التداول عند مستويات مرتفعة نسبياً لتعكس حالة التفاؤل بنتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً ولتبلغ قيمة التداولات الإجمالية 1.92 مليار درهم محصلة تداول 562.97 مليون سهم.
سوق أبوظبي
وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً جديداً بمقدار 25.36 نقطة وبنسبة 0.24% عند مستوى 10195.86 نقطة. وزادت قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.227 مليار درهم، شملت ما يزيد على 316.56 مليون سهم عبر 21610 صفقات. وتصدّر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 127.9 مليون درهم، وتلاه سهم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 111.52 مليون درهم، ثم «الفا ظبي القابضة» بقيمة 106.83 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 36.29 مليون سهم، وتلاه سهم «دانة غاز» بتداول 32.06 مليون سهم، ثم «عنان للاستثمار» بنحو 25.41 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «عنان للاستثمار» بنسبة 14.96% ليغلق عند 1.46 درهم، و«دانة غاز» بنسبة 3% إلى 0.924 درهم، و«بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.07% إلى 18.74 درهم، وأيضاً «أدنوك للغاز» بنسبة 0.28% إلى 3.54 درهم، و«الفاظبي القابضة» بنسبة 1.98% إلى 9.23 درهم، فيما ارتفع سهم «الدار» بنسبة 0.11% إلى 9.01 درهم.
سوق دبي المالي
وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بمقدار 31.75 نقطة وبنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 6375.28 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 700.72 مليون درهم، بعد التعامل على 246.41 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14415 صفقة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «دبي الإسلامية للتأمين» بنسبة 5.26% إلى 0.46 درهم، و«جي إف إتش» بنسبة 3.79% إلى 2.19 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.83% إلى 9.7 درهم، وأيضاً «ديوا» بنسبة 1% إلى 3.03 درهم، فيما ارتفع «العربية للطيران» بنسبة 0.96% إلى 5.22 درهم، وسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.77% إلى 0.89 درهم، وسهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.68% إلى 14.7 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة ومنها سهم «الإثمار القابضة» بنسبة 2.73% إلى 0.249 درهم، وسهم «اكتتاب القابضة» بنسبة 4.51% إلى 0.508 درهم، وأيضاً «سلامة للتأمين» بنسبة 5.93% إلى 0.809 درهم.

