879.785 مليون درهم صفقات وزارة الدفاع في اليوم الأول من "يومكس وسيمتكس 2026"

أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" أن صفقات وزارة الدفاع في اليوم الأول من "يومكس وسيمتكس 2026" بلغت 879.785 مليون درهم ناتجة عن أربع صفقات. و"توازن" الجهة الوطنية المعنية بترجمة أولويات الدفاع والأمن إلى نتائج مؤسسية وصناعية واقتصادية ملموسة في دولة الإمارات .

ويأتي الإعلان عن هذه الصفقات في إطار الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به "توازن" في تعزيز منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية، ودعم جاهزية القوات المسلحة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في توطين الصناعات المتقدمة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وتولى الإعلان عن الصفقات المتحدثان الرسميان لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، محمد سيف الزعابي، ومانع عبد الكريم المنصوري، حيث أكدا أن الإعلان عن الصفقات سيستمر على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، بما يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع الأنظمة غير المأهولة وحلول المحاكاة والتدريب.

وشهد اليوم الأول الإعلان عن ثلاث صفقات لصالح مجموعة "إيدج"، حيث تمثلت الصفقة الأولى في تطوير آليات مسيّرة من نوعي SCORPIO S وSCORPIO M بقيمة 28 مليونًا و883 ألف درهم، فيما خُصصت الصفقة الثانية لتطوير طائرة الجايروكوبتر وتحويلها إلى طائرة مسيّرة لأغراض النقل، بقيمة 22 مليون درهم . أما الصفقة الثالثة، فتضمنت شراء طائرات ANAVIA HT-100 بقيمة 661 مليونًا و194 ألف درهم .

كم تم التعاقد مع دايفكو إنترناشونال للمعدات العسكرية، إحدى شركات مجموعة رماح الدولية، لشراء مركبات التحكم عن بعد بقيمة 167 مليونًا 708 آلاف درهم.

وأكد المتحدثان الرسميان أن هذه الصفقات تعكس الأهمية المتنامية لمعرضي "يومكس وسيمتكس" بوصفهما منصة استراتيجية عالمية تجمع صُنّاع القرار والخبراء والشركات المتخصصة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة، والتدريب، والحلول المستقبلية، وتسهم في دعم أهداف الأمن والدفاع الوطني.

وأشارا إلى أن الإعلانات المقبلة خلال أيام المعرض ستشمل صفقات إضافية من شأنها تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للصناعات الدفاعية المتقدمة.