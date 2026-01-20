إطلاق منصة «جلفود للشركات الناشئة» لتمكين الجيل الجديد من ابتكارات الغذاء

دبي (الاتحاد)

أعلن معرض جلفود 2026، الحدث العالمي الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات، عن إطلاق منصة «جلفود للشركات الناشئة - Gulfood Startups»، بوصفها منصة عالمية متخصصة لدعم شركات تكنولوجيا الأغذية عالية النمو، وتمكينها من التوسع إلى الأسواق الدولية انطلاقاً من دبي.

ويأتي إطلاق المنصة في وقت يشهد فيه اقتصاد الغذاء العالمي نمواً متسارعاً، مع توقعات بوصول قيمته إلى 11.37 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بالدور المتنامي للشركات الناشئة في ابتكار حلول جديدة عبر سلاسل الإنتاج والمعالجة والتوزيع.

وستجمع منصة «جلفود للشركات الناشئة» أكثر من 250 من روّاد الفكر والمبتكرين العالميين لاستعراض ابتكارات تغطي كامل سلسلة القيمة الغذائية، من المصدر إلى السوق، وتشمل بروتينات الجيل التالي، والتخمير الدقيق، والجيل الثالث من المنتجات النباتية، وتقنيات القلي المعتمدة على الماء، وذكاء الغذاء التنبئي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنظمة سلاسل التوريد المؤتمتة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام)، إن منصة «جلفود للشركات الناشئة»، تتيح للمؤسسين الوصول المباشر إلى المشترين العالميين والمستثمرين والموزعين وصناع السياسات ضمن منظومة واحدة مترابطة، مشيرةً إلى أن «تحدي الشركات الناشئة العالمي في تكنولوجيا الأغذية الزراعية» يعكس التزام المركز بتسريع الابتكار عالي التأثير وتعزيز النمو التجاري المستدام.

ويشهد التحدي منافسات مباشرة على مدار ثلاثة أيام، بجوائز إجمالية تبلغ 135 ألف دولار، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة و«تحالف الهند - الشرق الأوسط للأغذية الزراعية»، حيث تُقيَّم المشاركات وفق معايير الابتكار وقابلية التوسع وملاءمة السوق والأثر البيئي والاقتصادي.