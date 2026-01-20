الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«موانئ أبوظبي» تستحوذ على حوض بناء السفن الإسباني بالنسياغا

«موانئ أبوظبي» تستحوذ على حوض بناء السفن الإسباني بالنسياغا
20 يناير 2026

 

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذ شركة «سفين للأحواض الجافة»، التابعة للمجموعة، وجزء من «نواتوم البحرية»، على ملكية كاملة بنسبة 100% لحوض بناء السفن «بالنسياغا أستيليروس»، أحد أبرز أحواض بناء وصيانة السفن في إسبانيا وأكثرها تطوراً من الناحية التقنية، وذلك مقابل قيمة إجمالية بلغت 11.2 مليون يورو. 
ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة، يعزّز هذا الاستحواذ عمليات مجموعة موانئ أبوظبي في إسبانيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، كما يدعم توسّعها المتنامي في قطاع طاقة الرياح البحرية. 
ويقع الحوض في إقليم الباسك، وسيواصل نشاطه باسم حوض «بالنسياغا لبناء السفن»، ويتمتع بخبرة تمتد لنحو قرن في بناء السفن، مدعوماً ببنية تحتية متطورة تشمل حوضين جافين، ومنزالاً بطول 105 أمتار، ومصنعاً يمتد على مساحة 22,385 متراً مربعاً، مزوداً بأحدث تقنيات الأتمتة والتصنيع، بالإضافة إلى منشأة مُخصّصة للقطع والتصنيع تبلغ مساحتها 3,530 متراً مربعاً.
 ويُعد الحوض من المنشآت الرائدة في تصنيع الهياكل الكبيرة مسبقة الصنع للمشاريع البحرية، ومن أبرز منشآت بناء السفن عالية التعقيد الهندسي. كما يُعتبر من بين أحواض بناء السفن القليلة في إسبانيا المتخصّصة في بناء سفن عمليات الخدمة المتقدمة، التي تستخدم كقواعد عائمة لمزارع الرياح البحرية، بالإضافة إلى سفن الأبحاث وسفن الدعم البحري وسفن القطر المتخصّصة. 
 قال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: «يُجسِّد هذا الاستحواذ دليلاً راسخاً على استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق التوسع الدولي وتنويع محفظة أعمالنا، وستسهم الخبرات المتقدمة لحوض «بالنسياغا لبناء السفن» في مجال بناء السفن المتطورة، ولا سيما السفن المصممة لخدمة قطاع طاقة الرياح البحرية، في تعزيز طموحاتنا ودعم نقل المعرفة وتبنّي أفضل الممارسات عبر عمليات شركة «سفين للأحواض الجافة». إنّ دمج أحد أكثر أحواض بناء السفن تطوراً في إسبانيا ضمن محفظتنا سيعزّز قدراتنا لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ويُسهم في توفير فرص عمل عالية القيمة، وخلق فرص اقتصادية في الأسواق الحيوية». 

ويعزِّز هذا الاستثمار مساهمة مجموعة موانئ أبوظبي المتنامية في سوق توليد طاقة الرياح البحرية العالمي، ولا سيما عقب الإعلان مؤخراً عن شراكتها مع «مصدر» للتعاون في تطوير وتنفيذ مشاريع توليد طاقة الرياح البحرية. ومع التوقعات بارتفاع الطلب على سفن عمليات الخدمة المتخصصة خلال السنوات المقبلة، سيُمكّن الموقع الاستراتيجي لحوض «بالنسياغا لبناء السفن» بالقرب من بحر الشمال والأسواق الأوروبية من لعب دور حيوي في تلبية هذا الطلب، بما يدعم استراتيجية المجموعة لتطوير إمكانات متقدمة في مجال طاقة الرياح البحرية.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاستحواذ أيضاً في تحقيق فوائد اقتصادية للمنطقة من خلال توفير أكثر من 50 وظيفة تخصصية جديدة لدعم مشاريع السفن المتطورة القائمة، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع «سفين للأحواض الجافة» وشركاء مجموعة موانئ أبوظبي الدوليين، فضلاً عن المساهمة في تلبية متطلبات أسطول مجموعة موانئ أبوظبي.

 

