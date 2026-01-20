الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

36 مليار درهم مبيعات «داماك العقارية» خلال عام 2025

36 مليار درهم مبيعات «داماك العقارية» خلال عام 2025
20 يناير 2026 20:22

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة داماك العقارية، تسجيل مبيعات قياسية خلال العام 2025 بلغت 36 مليار درهم، تصدرت معها قائمة كبرى شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات.

وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية: «يمثل عام 2026 بداية حقبة جديدة لشركة داماك، وستتسم المرحلة المقبلة بإطلاق مشاريع نوعية جديدة وشراكات عالمية متميزة».

وكانت داماك قد حققت مبيعات قوية بلغت 11 مليار درهم خلال خمس ساعات فقط من إطلاق مشروع «داماك آيلاندز 2» في شهر نوفمبر الماضي، ما يؤكد استمرار الطلب القوي على المجتمعات السكنية الفاخرة،لتجاوز ما حققته الشركة خلال إطلاق مشروع «داماك آيلاندز» في عام 2024، الذي سجّل أكثر من 10.2 مليار درهم من المبيعات خلال أقل من 24 ساعة، ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأعلى إيرادات ناتجة عن إطلاق مشروع عقاري في يوم واحد.
وقامت داماك منذ تأسيسها عام 2002  بتسليم نحو 50 ألف وحدة سكنية، مع وجود أكثر من 54 ألف وحدة قيد التخطيط والإنشاء، وخلال عام 2025 واصلت الشركة توسعها محلياً ودولياً من خلال عقد شراكات عالمية استراتيجية، وإطلاق مشاريع أيقونية، وأبرمت شراكة عالمية مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أطلقت بموجبها مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»، على الواجهة البحرية في «مدينة دبي الملاحية».

