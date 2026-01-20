«دبي القابضة» تستحوذ على منتجع «جميرا مايوركا»-إسبانيا

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي القابضة» استحواذها، من خلال شركتها التابعة لـ«دبي القابضة للضيافة»، على منتجع «جميرا مايوركا» من فئة الخمس نجوم في جزيرة مايوركا الإسبانية، في خطوة تعزز محفظة أصولها العالمية في قطاع الضيافة.

وأفادت بأن المنتجع سيواصل عمله تحت إدارة علامة «جميرا»، ليبقى جزءاً من محفظة منشآتها الفندقية الفاخرة في أوروبا، التي تضم منشآت في لندن وكابري وجنيف، بما يرسخ حضور المجموعة في أبرز وجهات الترفيه الأوروبية.

ويقع منتجع «جميرا مايوركا» في منطقة بورت دي سولير على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، ويضم 121 غرفة فندقية، ويوفر إطلالات بانورامية على البحر الأبيض المتوسط وسلسلة جبال «سيرا دي ترامونتانا» المدرجة ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، كما يحمل شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، بما يعكس التزامه بمعايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة.

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى «دبي القابضة»: «يمثل هذا الاستحواذ إضافة استراتيجية نوعية لمحفظة أعمالنا العالمية المتنامية في قطاع الضيافة، ويؤكد التزامنا الراسخ بالاستثمار في الأصول المتميزة التي تعزز القيمة طويلة الأجل للمجموعة. ويجسد (جميرا مايوركا) المعايير الاستثنائية وتجربة الضيوف الراقية التي طالما اقترنت باسمي (دبي القابضة للضيافة) و(جميرا). وأضاف: بينما نواصل توسيع حضورنا في أبرز الوجهات العالمية، يظل تركيزنا مُنصباً على رفع كفاءة الأداء عبر محفظتنا، وخلق قيمة مستدامة من خلال النمو المدروس».

وأشارت «دبي القابضة»، إلى عزمها عقب إتمام الاستحواذ، ضخ استثمارات إضافية للارتقاء بالتجربة الفندقية في المنتجع وتعزيز مكانته كإحدى الوجهات الرئيسية لعلامة «جميرا» في منطقة البحر الأبيض المتوسط.