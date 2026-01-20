الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي القابضة» تستحوذ على منتجع «جميرا مايوركا»-إسبانيا

«دبي القابضة» تستحوذ على منتجع «جميرا مايوركا»-إسبانيا
21 يناير 2026 01:29

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026

أعلنت «دبي القابضة» استحواذها، من خلال شركتها التابعة لـ«دبي القابضة للضيافة»، على منتجع «جميرا مايوركا» من فئة الخمس نجوم في جزيرة مايوركا الإسبانية، في خطوة تعزز محفظة أصولها العالمية في قطاع الضيافة.
وأفادت بأن المنتجع سيواصل عمله تحت إدارة علامة «جميرا»، ليبقى جزءاً من محفظة منشآتها الفندقية الفاخرة في أوروبا، التي تضم منشآت في لندن وكابري وجنيف، بما يرسخ حضور المجموعة في أبرز وجهات الترفيه الأوروبية.
 ويقع منتجع «جميرا مايوركا» في منطقة بورت دي سولير على الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، ويضم 121 غرفة فندقية، ويوفر إطلالات بانورامية على البحر الأبيض المتوسط وسلسلة جبال «سيرا دي ترامونتانا» المدرجة ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، كما يحمل شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، بما يعكس التزامه بمعايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة.
 وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى «دبي القابضة»: «يمثل هذا الاستحواذ إضافة استراتيجية نوعية لمحفظة أعمالنا العالمية المتنامية في قطاع الضيافة، ويؤكد التزامنا الراسخ بالاستثمار في الأصول المتميزة التي تعزز القيمة طويلة الأجل للمجموعة. ويجسد (جميرا مايوركا) المعايير الاستثنائية وتجربة الضيوف الراقية التي طالما اقترنت باسمي (دبي القابضة للضيافة) و(جميرا). وأضاف: بينما نواصل توسيع حضورنا في أبرز الوجهات العالمية، يظل تركيزنا مُنصباً على رفع كفاءة الأداء عبر محفظتنا، وخلق قيمة مستدامة من خلال النمو المدروس».
وأشارت «دبي القابضة»، إلى عزمها عقب إتمام الاستحواذ، ضخ استثمارات إضافية للارتقاء بالتجربة الفندقية في المنتجع وتعزيز مكانته كإحدى الوجهات الرئيسية لعلامة «جميرا» في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

دبي القابضة
دبي
الإمارات
مجموعة دبي القابضة
مايوركا
إسبانيا
آخر الأخبار
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026
اليوم 20:53
تألق إماراتي في اليوم الأول من «دولية الشراع» لقفز الحواجز
الرياضة
تألق إماراتي في اليوم الأول من «دولية الشراع» لقفز الحواجز
اليوم 20:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©