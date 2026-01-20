الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

شيخة النويس: استمرار نمو الطلب علـى السفر عالمياً فـي 2026

شيخة النويس
21 يناير 2026 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ارتفاع الطلب على السفر العالمي خلال عام 2025 رغم ارتفاع التضخم بالخدمات السياحية وحالة عدم اليقين في ظل التوترات الجيوسياسية. وتوقعت النويس، في أول تصريحاتها تعليقاً على النتائج السياحية العالمية لعام 2025، التي صدرت أمس، أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال 2026 في ظل توقعات باستمرار استقرار الاقتصاد العالمي. وأعلنت المنظمة ارتفاع عدد السياح الدوليين «الزوار الذين يقضون ليلة واحدة على الأقل» بنسبة 4% في عام 2025 إلى 1.53 مليار سائح، أي بزيادة تقارب 60 مليون سائح عن عام 2024، حيث حققت معظم الوجهات السياحية حول العالم نتائج قوية، وفقاً لأول مؤشر عالمي للسياحة لهذا العام.
وبحسب البيانات، سجلت الإيرادات السياحية العالمية 2.2 تريليون دولار في 2025، وتوقعت المنظمة أن ينمو عدد السياح الدوليين عام 2026 بمتوسط بين 3 إلى 4%. وتعكس هذه الأرقام العودة إلى معدلات النمو قبل الجائحة، وتم تسجيل هذه النتائج بفضل الطلب القوي، والأداء المتميز من الأسواق المصدرة الرئيسية، والتعافي المستمر للوجهات السياحية في آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب زيادة الربط الجوي وتسهيل إجراءات التأشيرات أسهمت أيضاً في دعم السفر الدولي خلال عام 2025، وفقاً لتقرير المنظمة.
وفيما يتعلق بأداء القارات، شهدت أفريقيا أفضل نتائج النمو لعام 2025 بواقع 81 مليون زائر بنمو 8% في عدد السياح عام 2025، مع نتائج قوية بشكل خاص في شمال أفريقيا بواقع 11%، يليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بواقع 331 مليون زائر وبنمو 6%، وسجلت أوروبا 793 مليون سائح دولي في عام 2025، بنمو 4% مقارنة بعام 2024، وسجلت منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 3% عام 2025 في عدد السياح بواقع 100 مليون سائح دولي، أي ما يعادل 39% فوق مستويات ما قبل الجائحة، وهي أقوى النتائج مقارنة بعام 2019.
وسجلت الأميركيتان 218 مليون سائح في 2025 بنمو 1% العام الماضي.

شيخة النويس
منظمة الأمم المتحدة للسياحة
السفر
